Спортсменка из Перми завоевала для России «бронзу» на Олимпиаде

Медаль Татьяны Ивановой стала первой олимпийской наградой за 42 года со времен СССР Фото: официальная страница Татьяны Ивановой в «ВК»

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Уроженка Пермского края Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду в соревнованиях саночниц-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, сообщили 8 февраля в Олимпийском комитете России. Это первая награда такого уровня в отечественном женском санном спорте с 1980 года.

«У нас минимум бронзовая медаль в санном спорте. Татьяна Иванова — уже герой!» — констатировал ОКР в официальном telegram-канале.

Первое место осталось за представляющей Германию Натали Гайзенбергер, «серебро» получила также немка — Анна Беррейтер. При СССР на зимней Олимпиаде-1980 года в Лейк-Плэсиде (США) золотую и бронзовую медали завоевали Вера Зозуля и Ингрида Амантова. Российские саночницы олимпийских наград до сегодняшнего дня не получали.

Таким образом, Иванова принесла сборной РФ десятую медаль зимней Олимпиады-XXIV. В общекомандном зачете РФ удерживается на седьмом месте.

Всего на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине в составе сборной России отправились пять представителей Пермского края. Среди них участник команды по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов, биатлонистка Валерия Васнецова, лыжница Мария Истомина и две саночницы: Татьяна Иванова и Екатерина Катникова.