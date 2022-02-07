Губернатор Моор встретился с федеральным министром

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил инвестпроекты с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили инициативы региона по развитию инфраструктуры и стимулирования экономического развития. Об этом сообщается на сайте минэкономразвития.

«Для таких регионов, как Тюменская область, создание производственной инфраструктуры — это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. Минэкономразвития России в рамках своих полномочий готово рассмотреть и поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков», — отметил Решетников во время встречи.

На совещании были рассмотрены планы областных властей по развитию инфраструктуры в индустриальном парке «Богандинский» и созданию промышленного технопарка на площадке «ДСК 500». «Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории. При поддержке Министерства экономического развития и при помощи средства инфраструктурного бюджетного кредита этот проект мы реализуем в максимально короткие сроки», — подчеркнул губернатор Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что глава региона пообещал бизнесменам вернуть льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга. В первоначальном проекте областного бюджета эти расходы не были предусмотрены.

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