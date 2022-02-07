МВД: 14-летний екатеринбуржец «минировал» школы на заказ

Школьник получал 1000 рублей на электронный кошелек за сообщение о минировании школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции и ФСБ в Екатеринбурге установили личность подозреваемого в серии ложных сообщений криминального характера. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Задержанным оказался 14-летний школьник, который, в том числе, «минировал» образовательные учреждения «на заказ».

«Фигурант нескольких уголовных дел воспитывается не в полной семье — матерью, ранее на учете в ПДН не состоял. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. Он уже дал признательные показания, пояснив сыщикам, что совершил свои противоправные действия ради „хайпа“, а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков», — рассказал URA.RU Валерий Горелых.

Подросток учится в одной из гимназий Ленинского района Екатеринбурга. По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД, школьник направлял сообщения об угрозе взрыва через электронную почту. Юноша признался, что информационные атаки он осуществлял, в том числе, на заказ. За сообщение о минировании он получал по 1000 рублей на электронный кошелек.

Горелых сообщил, что «шутника» взяли по месту жительства. Для конспирации подросток использовал различные алгоритмы, которые позволяли скрыть или изменить его IP-адрес. Выйти на его след полицейским удалось в результате комплекса современных технических мероприятий, пояснил Горелых.

Школьник был прекрасно осведомлен о том, что его может ждать уголовная ответственность за такие «шалости», уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД. Сейчас силовики располагают сведениями о восьми криминальных эпизодах, предусмотренных частью 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Поскольку подозреваемый достиг возраста 14 лет, его могут привлечь к уголовной ответственности. На время следствия в отношении школьника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказал Горелых.

В Екатеринбурге 12 января поступили массовые сообщения о минировании школ. Соответствующие письма получило большинство образовательных учреждений города. Всего из-за угроз были эвакуированы 170 образовательных учреждений.

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