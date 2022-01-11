В Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ

12 января в Екатеринбурге эвакуировали детей из 151 школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге утром 12 января эвакуировали 151 школу. Об этом сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга в своем telegram-канале.

Среди учебных заведений, которым пришлось прервать обучение, есть гимназия №9, СОШ №1, гимназия № 2 и «Французская гимназия» №39. Эвакуировали также школу «Созвездие» и «золотую» школу на Вторчермете №106.

Утром 12 января в школы Екатеринбурга поступило сообщение с угрозами о минировании. Некоторые из школ отпустили своих учеников домой, а некоторые объявили дистант до конца недели. После школ по той же причине произошли эвакуации из колледжей и вузов города. После сообщений о массовом минировании школ в Екатеринбурге родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение.

Анонимный источник разослал письма по учреждениям, в котором сообщил о своей ненависти ко всем и об угрозе взрыва школы. Источник в силовых структурах Свердловской области сообщил URA.RU, что в лжеминировании Екатеринбурга и Тюмени подозревается житель Прибалтики. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов поручил учреждениям отправить детей домой и проследить, чтобы каждый из учеников оказался дома.

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