11 января 2022

В Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, эвакуация, выход из здания, школа, школьники, пожарная тревога
12 января в Екатеринбурге эвакуировали детей из 151 школы Фото:

Из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге утром 12 января эвакуировали 151 школу. Об этом сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга в своем telegram-канале.

Среди учебных заведений, которым пришлось прервать обучение, есть гимназия №9, СОШ №1, гимназия № 2 и «Французская гимназия» №39. Эвакуировали также школу «Созвездие» и «золотую» школу на Вторчермете №106.

Утром 12 января в школы Екатеринбурга поступило сообщение с угрозами о минировании. Некоторые из школ отпустили своих учеников домой, а некоторые объявили дистант до конца недели. После школ по той же причине произошли эвакуации из колледжей и вузов города. После сообщений о массовом минировании школ в Екатеринбурге родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение.

Анонимный источник разослал письма по учреждениям, в котором сообщил о своей ненависти ко всем и об угрозе взрыва школы. Источник в силовых структурах Свердловской области сообщил URA.RU, что в лжеминировании Екатеринбурга и Тюмени подозревается житель Прибалтики. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов поручил учреждениям отправить детей домой и проследить, чтобы каждый из учеников оказался дома.

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Из-за сообщения о минировании в Екатеринбурге утром 12 января эвакуировали 151 школу. Об этом сообщает департамент образования администрации Екатеринбурга в своем telegram-канале. Среди учебных заведений, которым пришлось прервать обучение, есть гимназия №9, СОШ №1, гимназия № 2 и «Французская гимназия» №39. Эвакуировали также школу «Созвездие» и «золотую» школу на Вторчермете №106. Утром 12 января в школы Екатеринбурга поступило сообщение с угрозами о минировании. Некоторые из школ отпустили своих учеников домой, а некоторые объявили дистант до конца недели. После школ по той же причине произошли эвакуации из колледжей и вузов города. После сообщений о массовом минировании школ в Екатеринбурге родители учеников требуют наказания для того, кто разослал предупреждение. Анонимный источник разослал письма по учреждениям, в котором сообщил о своей ненависти ко всем и об угрозе взрыва школы. Источник в силовых структурах Свердловской области сообщил URA.RU, что в лжеминировании Екатеринбурга и Тюмени подозревается житель Прибалтики. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов поручил учреждениям отправить детей домой и проследить, чтобы каждый из учеников оказался дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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