РБК: Тина Канделаки возглавит телеканал ТНТ

08 февраля 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки сменит на посту главы ТНТ Романа Петренко Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущая Тина Канделаки станет исполняющим обязанности гендиректора телеканала ТНТ, входящего в холдинг «Газпром-медиа». Руководитель телеканала Роман Петренко покинет свой пост. Об этом сообщают источники на медиарынке. «Петренко покидает пост руководителя телеканала ТНТ. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ станет Тина Канделаки», — пишет РБК со ссылкой на двух собеседников. Петренко предложена должность советника главы «Газпром-медиа» Александра Жарова. Канделаки в настоящее время руководит подразделением «Газпром-медиа», отвечающим за развлекательные телеканалы. Помимо ТНТ, в него входят «Пятница», ТВ3, «Суббота», ТНТ4 и 2×2. URA.RU попыталось связаться с Тиной Канделаки. По имеющемуся у редакции номеру телеведущей никто не взял трубку. Канделаки ранее была генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ». Она занимала должность с 2015 по 2021 год. Деятельность телеканала в этот период нередко вызывала неоднозначные оценки спортивных экспертов и аудитории. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телеведущая Тина Канделаки станет исполняющим обязанности гендиректора телеканала ТНТ, входящего в холдинг «Газпром-медиа». Руководитель телеканала Роман Петренко покинет свой пост. Об этом сообщают источники на медиарынке. «Петренко покидает пост руководителя телеканала ТНТ. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ станет Тина Канделаки», — пишет РБК со ссылкой на двух собеседников. Петренко предложена должность советника главы «Газпром-медиа» Александра Жарова. Канделаки в настоящее время руководит подразделением «Газпром-медиа», отвечающим за развлекательные телеканалы. Помимо ТНТ, в него входят «Пятница», ТВ3, «Суббота», ТНТ4 и 2×2. URA.RU попыталось связаться с Тиной Канделаки. По имеющемуся у редакции номеру телеведущей никто не взял трубку. Канделаки ранее была генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ». Она занимала должность с 2015 по 2021 год. Деятельность телеканала в этот период нередко вызывала неоднозначные оценки спортивных экспертов и аудитории.