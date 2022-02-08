РБК: Тина Канделаки возглавит телеканал ТНТ

Телеведущая Тина Канделаки станет исполняющим обязанности гендиректора телеканала ТНТ, входящего в холдинг «Газпром-медиа». Руководитель телеканала Роман Петренко покинет свой пост. Об этом сообщают источники на медиарынке.
«Петренко покидает пост руководителя телеканала ТНТ. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ станет Тина Канделаки», — пишет РБК со ссылкой на двух собеседников. Петренко предложена должность советника главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.
Канделаки в настоящее время руководит подразделением «Газпром-медиа», отвечающим за развлекательные телеканалы. Помимо ТНТ, в него входят «Пятница», ТВ3, «Суббота», ТНТ4 и 2×2.
URA.RU попыталось связаться с Тиной Канделаки. По имеющемуся у редакции номеру телеведущей никто не взял трубку.
Канделаки ранее была генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ». Она занимала должность с 2015 по 2021 год. Деятельность телеканала в этот период нередко вызывала неоднозначные оценки спортивных экспертов и аудитории.
Телеведущая Тина Канделаки станет исполняющим обязанности гендиректора телеканала ТНТ, входящего в холдинг «Газпром-медиа». Руководитель телеканала Роман Петренко покинет свой пост. Об этом сообщают источники на медиарынке. «Петренко покидает пост руководителя телеканала ТНТ. Исполняющим обязанности руководителя ТНТ станет Тина Канделаки», — пишет РБК со ссылкой на двух собеседников. Петренко предложена должность советника главы «Газпром-медиа» Александра Жарова. Канделаки в настоящее время руководит подразделением «Газпром-медиа», отвечающим за развлекательные телеканалы. Помимо ТНТ, в него входят «Пятница», ТВ3, «Суббота», ТНТ4 и 2×2. URA.RU попыталось связаться с Тиной Канделаки. По имеющемуся у редакции номеру телеведущей никто не взял трубку. Канделаки ранее была генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ». Она занимала должность с 2015 по 2021 год. Деятельность телеканала в этот период нередко вызывала неоднозначные оценки спортивных экспертов и аудитории.