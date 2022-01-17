В Швеции нашли новую мутацию «Омикрона»

В Академической лаборатории Швеции у троих человек обнаружили новую мутацию «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Upsala Nya Tidning.
«Мутация была зафиксирована 14 января у троих человек. Подвид „Омикрона“ получил название BA.2. Для того чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше сведений», — передает Upsala Nya Tidning слова представителя лаборатории Матса Мартинеля.
Издание отмечает, что новая мутация очень активно распространяется в Скандинавии. Так, вариант BA.2 уже был выявлен в Дании и Норвегии.
Ранее ученые обнаружили новый вариант коронавируса на Кипре. По словам местных ученых, он является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».
В Академической лаборатории Швеции у троих человек обнаружили новую мутацию «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Upsala Nya Tidning. «Мутация была зафиксирована 14 января у троих человек. Подвид „Омикрона“ получил название BA.2. Для того чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше сведений», — передает Upsala Nya Tidning слова представителя лаборатории Матса Мартинеля. Издание отмечает, что новая мутация очень активно распространяется в Скандинавии. Так, вариант BA.2 уже был выявлен в Дании и Норвегии. Ранее ученые обнаружили новый вариант коронавируса на Кипре. По словам местных ученых, он является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».