В Швеции нашли новую мутацию «Омикрона»

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Новая мутация «Омикрона» получила название BA.2 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Академической лаборатории Швеции у троих человек обнаружили новую мутацию «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Upsala Nya Tidning.

«Мутация была зафиксирована 14 января у троих человек. Подвид „Омикрона“ получил название BA.2. Для того чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше сведений», — передает Upsala Nya Tidning слова представителя лаборатории Матса Мартинеля.

Издание отмечает, что новая мутация очень активно распространяется в Скандинавии. Так, вариант BA.2 уже был выявлен в Дании и Норвегии.

Ранее ученые обнаружили новый вариант коронавируса на Кипре. По словам местных ученых, он является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».

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В Академической лаборатории Швеции у троих человек обнаружили новую мутацию «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Upsala Nya Tidning. «Мутация была зафиксирована 14 января у троих человек. Подвид „Омикрона“ получил название BA.2. Для того чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше сведений», — передает Upsala Nya Tidning слова представителя лаборатории Матса Мартинеля. Издание отмечает, что новая мутация очень активно распространяется в Скандинавии. Так, вариант BA.2 уже был выявлен в Дании и Норвегии. Ранее ученые обнаружили новый вариант коронавируса на Кипре. По словам местных ученых, он является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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