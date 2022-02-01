Врач спрогнозировал пик смертности от COVID

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«Стелс-омикрон» вызовет новую волну смертности от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Волна «Омикрона» в России пойдет на спад через две недели, но «стелс-омикрон» способен вызвать новый подъем заболеваемости, госпитализаций и смертей. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

«Он уже дал мощнейший скачок заболеваемости в Дании, очень быстро вытеснив другие штаммы „Омикрона“. Если у нас произойдет по такому же сценарию как в Европе, то будет спад заболеваемости, а потом неожиданно опять подскочит. Значит, снова увеличатся госпитализации и смерти», — спрогнозировал специалист в комментарии «Радиоточке НСН».

Волна подтипа BA.2 «Омикрона» ожидается после марта, рассказал Крючков. Но как точно поведет себя этот штамм, предсказать сложно. «Интрига — насколько быстро развернется в России еще более заразная разновидность „омикрона“», — добавил врач.

Специалист предсказал и то, как будет протекать волна первого «Омикрона». По мнению Крючкова, еще две недели заболеваемость будет идти вверх. «Далее к максимуму надо прибавить 5-7 дней, чтобы получить максимум госпитализаций и далее — максимум по смертям. Февраль будет основным проблемным месяцем, март станет также не очень хорошим по избыточной смертности. Спад заболеваемости ожидается медленным», — отметил врач.

Ранее итальянские ученые сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса, но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного „Омикрону-1“». В Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании назвали основные симптомы нового штамма. Врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман раскрыл, чем отличается кашель при «Омикроне».

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Волна «Омикрона» в России пойдет на спад через две недели, но «стелс-омикрон» способен вызвать новый подъем заболеваемости, госпитализаций и смертей. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков. «Он уже дал мощнейший скачок заболеваемости в Дании, очень быстро вытеснив другие штаммы „Омикрона“. Если у нас произойдет по такому же сценарию как в Европе, то будет спад заболеваемости, а потом неожиданно опять подскочит. Значит, снова увеличатся госпитализации и смерти», — спрогнозировал специалист в комментарии «Радиоточке НСН». Волна подтипа BA.2 «Омикрона» ожидается после марта, рассказал Крючков. Но как точно поведет себя этот штамм, предсказать сложно. «Интрига — насколько быстро развернется в России еще более заразная разновидность „омикрона“», — добавил врач. Специалист предсказал и то, как будет протекать волна первого «Омикрона». По мнению Крючкова, еще две недели заболеваемость будет идти вверх. «Далее к максимуму надо прибавить 5-7 дней, чтобы получить максимум госпитализаций и далее — максимум по смертям. Февраль будет основным проблемным месяцем, март станет также не очень хорошим по избыточной смертности. Спад заболеваемости ожидается медленным», — отметил врач. Ранее итальянские ученые сообщили о новой разновидности омикрон-штамма коронавируса, но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного „Омикрону-1“». В Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании назвали основные симптомы нового штамма. Врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман раскрыл, чем отличается кашель при «Омикроне».
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© Служба новостей «URA.RU»
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