Минздрав рассказал о льготах на лекарства во время пандемии

09 февраля 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Ограничений на выдачу льготных лекарств во время пандемии не будет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ограничений по выдаче льготных лекарств во время пандемии не будет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России. «Без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Что касается плановой амбулаторной помощи в больницах, — ее могут приостановить только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом должны будут опубликовать список медицинских организаций, которые временно приостановили плановую медпомощь. Кроме того, в материале от 8 февраля «Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет» указано, что временно может быть приостановлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров. В таких случаях, за состоянием пациентов, находящихся на диспансеризации планируют наблюдать дистанционно. Также детям, пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в период распространения коронавируса плановая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что пандемия COVID с 2022 года перейдет в сезонное заболевание. Он сравнил текущую проблему с ситуацией 1960 года, когда была эпидемия гонконгского гриппа. Тогда были созданы вакцины, лекарства, «и вот уже живет с гриппом 60 лет, почти привыкли», — отметил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ограничений по выдаче льготных лекарств во время пандемии не будет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России. «Без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение», — говорится в сообщении Минздрава РФ. Что касается плановой амбулаторной помощи в больницах, — ее могут приостановить только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом должны будут опубликовать список медицинских организаций, которые временно приостановили плановую медпомощь. Кроме того, в материале от 8 февраля «Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет» указано, что временно может быть приостановлено проведение диспансеризации и профилактических осмотров. В таких случаях, за состоянием пациентов, находящихся на диспансеризации планируют наблюдать дистанционно. Также детям, пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в период распространения коронавируса плановая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что пандемия COVID с 2022 года перейдет в сезонное заболевание. Он сравнил текущую проблему с ситуацией 1960 года, когда была эпидемия гонконгского гриппа. Тогда были созданы вакцины, лекарства, «и вот уже живет с гриппом 60 лет, почти привыкли», — отметил специалист.