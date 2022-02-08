Регионам разрешили приостанавливать плановую амбулаторную помощь

09 февраля 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

В период пандемии главы регионов имеют право приостановить оказание плановой первичной медпомощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Главам регионов разрешили приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации 4 февраля. «Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации при необходимости вправе приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации», — говорится в постановлении. Однако указано, что это не относится к медпомощи при онкологических и в ряде других заболеваний. Постановление вступило в силу 4 февраля и будет действительно до 31 декабря 2022 году включительно. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение будет осуществляться без ограничений. В материале от 8 февраля «Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет» указано, что временно могут быть приостановлены проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главам регионов разрешили приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом написано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации 4 февраля. «Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации при необходимости вправе приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации», — говорится в постановлении. Однако указано, что это не относится к медпомощи при онкологических и в ряде других заболеваний. Постановление вступило в силу 4 февраля и будет действительно до 31 декабря 2022 году включительно. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение будет осуществляться без ограничений. В материале от 8 февраля «Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет» указано, что временно могут быть приостановлены проведения диспансеризации и профилактических осмотров.