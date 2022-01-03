Глава РАН заявил о новом тренде в пандемии COVID с 2022 года

03 января 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Коронавирус станет сезонным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Уже в этом году коронавирусная инфекция будет сезонным заболеванием, сравнимым с гриппом. Это станет возможным благодаря вакцинации населения и созданию препаратов от COVID, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960 годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа. Создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», — отметил он в беседе с ТАСС. Он также пояснил, что от коронавирусной инфекции умирает много людей из-за низкого уровня вакцинации россиян. Специалист отнес это к «упущениям, сыгравшим плохую службу в плане смертности. Он также заявил, что большинство жертв инфекции — непривитые граждане. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для окончания пандемии необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета. В свою очередь, Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, куда включена вакцинация против COVID-19, напоминает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уже в этом году коронавирусная инфекция будет сезонным заболеванием, сравнимым с гриппом. Это станет возможным благодаря вакцинации населения и созданию препаратов от COVID, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960 годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа. Создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли», — отметил он в беседе с ТАСС. Он также пояснил, что от коронавирусной инфекции умирает много людей из-за низкого уровня вакцинации россиян. Специалист отнес это к «упущениям, сыгравшим плохую службу в плане смертности. Он также заявил, что большинство жертв инфекции — непривитые граждане. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для окончания пандемии необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета. В свою очередь, Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, куда включена вакцинация против COVID-19, напоминает RT.