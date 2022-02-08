08 февраля 2022

«Уральские авиалинии» перенесли рейс из-за проблем с двигателем

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus319, эйрбас319
Самолет в Сочи должен был вылететь в 9:30 утра Фото:

Рейс «Уральских авиалиний» U6219 «Екатеринбург — Сочи» перенесен из-за неисправности самолета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Перенесено время вылета рейса U6219 по маршруту Екатеринбург-Сочи по причине неисправности самолета. При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность», — говорится в сообщении авиакомпании.

Резервный самолет находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету. Сообщается, что пассажиры будут отправлены к месту назначения в течение полутора часов.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» планируют получить до конца года два новых самолета в лизинг от Airbus. В начале февраля авиакомпания получила новенький A321neo.

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Рейс «Уральских авиалиний» U6219 «Екатеринбург — Сочи» перенесен из-за неисправности самолета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Перенесено время вылета рейса U6219 по маршруту Екатеринбург-Сочи по причине неисправности самолета. При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность», — говорится в сообщении авиакомпании. Резервный самолет находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету. Сообщается, что пассажиры будут отправлены к месту назначения в течение полутора часов. Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» планируют получить до конца года два новых самолета в лизинг от Airbus. В начале февраля авиакомпания получила новенький A321neo.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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