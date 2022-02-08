«Уральские авиалинии» перенесли рейс из-за проблем с двигателем

Самолет в Сочи должен был вылететь в 9:30 утра Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Рейс «Уральских авиалиний» U6219 «Екатеринбург — Сочи» перенесен из-за неисправности самолета. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Перенесено время вылета рейса U6219 по маршруту Екатеринбург-Сочи по причине неисправности самолета. При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность», — говорится в сообщении авиакомпании.

Резервный самолет находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету. Сообщается, что пассажиры будут отправлены к месту назначения в течение полутора часов.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» планируют получить до конца года два новых самолета в лизинг от Airbus. В начале февраля авиакомпания получила новенький A321neo.