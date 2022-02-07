«Уральские авиалинии» увеличивают парк самолетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует расширить свой авиапарк двумя новыми самолетами. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов.
«В четвертом квартале 2022 года получим еще два новых самолета A321neo и вернем лизингодателям один. В итоге на конец 2022 года — 54 машины», — сообщил Скуратов в интервью «Интерфакс».
Кроме того, в авиакомпании планируют взять в лизинг грузовой вариант аэробуса А321. По мнению гендиректора «Уральских авиалинии», получение нового грузового самолета может положительно сказаться для авиакомпании.
Ранее «Уральские авиалинии» получили новый самолет семейства Airbus. С завода в Гамбурге в Екатеринбург A321neo прилетел вечером 1 февраля. Как подчеркнули в пресс-службе, дальность полета такого судна — 7400 км, что позволит отправляться, например, из Екатеринбурга во Владивосток без пересадок.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует расширить свой авиапарк двумя новыми самолетами. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов. «В четвертом квартале 2022 года получим еще два новых самолета A321neo и вернем лизингодателям один. В итоге на конец 2022 года — 54 машины», — сообщил Скуратов в интервью «Интерфакс». Кроме того, в авиакомпании планируют взять в лизинг грузовой вариант аэробуса А321. По мнению гендиректора «Уральских авиалинии», получение нового грузового самолета может положительно сказаться для авиакомпании. Ранее «Уральские авиалинии» получили новый самолет семейства Airbus. С завода в Гамбурге в Екатеринбург A321neo прилетел вечером 1 февраля. Как подчеркнули в пресс-службе, дальность полета такого судна — 7400 км, что позволит отправляться, например, из Екатеринбурга во Владивосток без пересадок. В конце января «Уральские авиалинии» провели тренировочный полет над Екатеринбургом. Аэробус А320, летающий кругами более часа в небе над Екатеринбургом 25 января, встревожил местных жителей. Но в авиакомпании сообщили URA.RU, что данная процедура — заключительный этап обучения пилотирования самолетами Airbus. Такие полеты без пассажиров осуществляются только под контролем пилотов-инструкторов, имеющих специальный допуск на проведение тренировок.