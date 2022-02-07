«Уральские авиалинии» увеличивают парк самолетов

До конца года авиакомпания планирует получить в лизинг два самолета и вернуть один «отработанный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует расширить свой авиапарк двумя новыми самолетами. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов.

«В четвертом квартале 2022 года получим еще два новых самолета A321neo и вернем лизингодателям один. В итоге на конец 2022 года — 54 машины», — сообщил Скуратов в интервью «Интерфакс».

Кроме того, в авиакомпании планируют взять в лизинг грузовой вариант аэробуса А321. По мнению гендиректора «Уральских авиалинии», получение нового грузового самолета может положительно сказаться для авиакомпании.

Ранее «Уральские авиалинии» получили новый самолет семейства Airbus. С завода в Гамбурге в Екатеринбург A321neo прилетел вечером 1 февраля. Как подчеркнули в пресс-службе, дальность полета такого судна — 7400 км, что позволит отправляться, например, из Екатеринбурга во Владивосток без пересадок.

В конце января «Уральские авиалинии» провели тренировочный полет над Екатеринбургом. Аэробус А320, летающий кругами более часа в небе над Екатеринбургом 25 января, встревожил местных жителей. Но в авиакомпании сообщили URA.RU, что данная процедура — заключительный этап обучения пилотирования самолетами Airbus. Такие полеты без пассажиров осуществляются только под контролем пилотов-инструкторов, имеющих специальный допуск на проведение тренировок.

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