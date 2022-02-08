08 февраля 2022
07 февраля 2022

Спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, пожарные, учения мчс
На страницах можно будет увидеть видеозаписи от первого лица, видеопамятки и даже лайфхаки Фото:

Управление МЧС по ХМАО создало аккаунты в молодежных социальных сетях TikTok и Likee, там будет публиковаться основанная информация для граждан, а также трюки и челленджи от пожарных и спасателей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления ведомства.

«Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще одна социальная сеть: TikTok и Likee. На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей», — говорят в управлении.

В пресс-службе добавили, что на страницах можно будет увидеть видеозаписи от первого лица, видеопамятки и даже лайфхаки. Так, в аккаунте ведомства в Tik Tok уже опубликовано семь видео, где огнеборцы демонстрируют свои физические возможности. У регионального управления МЧС также есть действующие страницы в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и канал на платформе YouTube.

Ранее URA.RU сообщало, что самый молодой мэр из ХМАО завел Tik Tok. Глава поселка Половинка (Кондинский район) Александр Старжинский считает, что это позволит ему быть ближе к молодежи.

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Управление МЧС по ХМАО создало аккаунты в молодежных социальных сетях TikTok и Likee, там будет публиковаться основанная информация для граждан, а также трюки и челленджи от пожарных и спасателей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного управления ведомства. «Популяризация культуры безопасности среди населения — одна из основных задач МЧС России. Для ее реализации ведомство активно использует социальные сети и мессенджеры. К действующим площадкам для взаимодействия с населением добавились еще одна социальная сеть: TikTok и Likee. На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челленджи, трюки от спасателей», — говорят в управлении. В пресс-службе добавили, что на страницах можно будет увидеть видеозаписи от первого лица, видеопамятки и даже лайфхаки. Так, в аккаунте ведомства в Tik Tok уже опубликовано семь видео, где огнеборцы демонстрируют свои физические возможности. У регионального управления МЧС также есть действующие страницы в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и канал на платформе YouTube. Ранее URA.RU сообщало, что самый молодой мэр из ХМАО завел Tik Tok. Глава поселка Половинка (Кондинский район) Александр Старжинский считает, что это позволит ему быть ближе к молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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