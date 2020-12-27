27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Самый молодой мэр из ХМАО завел Tik Tok

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Половинки Александр Старжинский осваивает Tik Tok Фото: аккаунт Александра Старжинского во «ВКонтакте»

Самый молодой мэр в ХМАО — глава поселка Половинка (Кондинский район) Александр Старжинский, — зарегистрировался в Tik Tok. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Решил зарегистрироваться в этой социальной сети, чтобы быть ближе к молодежи», — объяснил свой поступок Старжинский. Первое видео было посвящено появлению нового освещения вдоль дороги на въезде в поселок. Впрочем за день ролик пока не может похвастаться большим количеством просмотров. Его оценили чуть больше двухсот пользователей.

Сам Старжинский заявил, что будет и дальше экспериментировать с Tik Tok. Он отметил, что его аккаунты есть во всех социальных сетях. А в поселке наибольшей популярностью пользуется чат в одном из мессенджеров. «Там у всех жителей есть возможность задать вопрос администрации и затем получить на него оперативный ответ», — ответил глава поселка.

Ранее URA.RU сообщало, что Старжинский занял пост мэра в 2018 году в возрасте 24 лет. Он попал в книгу рекордов России как самый молодой глава сельского поселения в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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