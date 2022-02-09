Тина Канделаки получила пост в дирекции ТНТ

09 февраля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Тина Канделаки назначена и. о. директора телеканала ТНТ Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», журналистка и телеведущая Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом рассказали в telegram-канале «Газпром-Медиа Холдинг». «Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тины Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», —сообщил глава ГПМ Александр Жаров. Свое назначение прокомментировала и сама телеведущая. «Для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — заявила она. С сентября Тина Канделаки занимает должность управляющего директора «Газпром-Медиа» РТВ. Холдинг объединяет каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!». На новом посту девушка сменит Романа Петренко, который пришел на ТНТ в 2002 году. При нем канал запустил главные хиты: «Наша Russia», «Интерны», Comedy Club, «Универ», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «StandUp». Сейчас Петренко назначен советником гендиректора холдинга. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», журналистка и телеведущая Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом рассказали в telegram-канале «Газпром-Медиа Холдинг». «Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тины Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», —сообщил глава ГПМ Александр Жаров. Свое назначение прокомментировала и сама телеведущая. «Для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — заявила она. С сентября Тина Канделаки занимает должность управляющего директора «Газпром-Медиа» РТВ. Холдинг объединяет каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!». На новом посту девушка сменит Романа Петренко, который пришел на ТНТ в 2002 году. При нем канал запустил главные хиты: «Наша Russia», «Интерны», Comedy Club, «Универ», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «StandUp». Сейчас Петренко назначен советником гендиректора холдинга.