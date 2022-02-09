Тина Канделаки получила пост в дирекции ТНТ

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II Всемирный боксерский форум 2019. Екатеринбург, канделаки тина, портрет
Тина Канделаки назначена и. о. директора телеканала ТНТ Фото:

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», журналистка и телеведущая Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом рассказали в telegram-канале «Газпром-Медиа Холдинг».

«Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тины Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», —сообщил глава ГПМ Александр Жаров.

Свое назначение прокомментировала и сама телеведущая. «Для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — заявила она.

С сентября Тина Канделаки занимает должность управляющего директора «Газпром-Медиа» РТВ. Холдинг объединяет каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!». На новом посту девушка сменит Романа Петренко, который пришел на ТНТ в 2002 году. При нем канал запустил главные хиты: «Наша Russia», «Интерны», Comedy Club, «Универ», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «StandUp». Сейчас Петренко назначен советником гендиректора холдинга.

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Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», журналистка и телеведущая Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом рассказали в telegram-канале «Газпром-Медиа Холдинг». «Перед телеканалом ТНТ стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой среде. У Тины Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей», —сообщил глава ГПМ Александр Жаров. Свое назначение прокомментировала и сама телеведущая. «Для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — заявила она. С сентября Тина Канделаки занимает должность управляющего директора «Газпром-Медиа» РТВ. Холдинг объединяет каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!». На новом посту девушка сменит Романа Петренко, который пришел на ТНТ в 2002 году. При нем канал запустил главные хиты: «Наша Russia», «Интерны», Comedy Club, «Универ», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублевки», «StandUp». Сейчас Петренко назначен советником гендиректора холдинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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