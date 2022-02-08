Мэр из ХМАО оказывает давление на депутата перед годовым отчетом

Глава Урая Тимур Закирзянов пытается умерить активности депутата Леонарда Насибуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Урая Тимур Закирзянов накануне выступления с отчетом об итогах работы мэрии за 2021 год пожаловался в думскую комиссию по этике на местного депутата Леонарда Насибуллина из-за его чрезмерной активности. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

«10 февраля Тимуру Закирзянову предстоит очередной отчет перед обновленной думой, которая пройдет в режиме видео-концеренц связи. В ожидании острых вопросов глава решил подстраховаться и написал 7 февраля жалобу на имя председателя думы Александра Величко о срочном созыве комиссии по депутатской этике, в связи с огромным количеством депутатских запросов со стороны депутата Леонарда Насибуллина в его адрес и просит его за это наказать и охладить активность», — сообщил Насибуллин. Он также добавил, что в случае каких-то санкций в его отношении он намерен оспорить их в суде.

Референт главы Урая Дмитрий Лысюк не смог оперативно дать комментарий URA.RU на этот счет и рекомендовал направить запрос в пресс-службу городской администрации. Он был отправлен, но на момент публикации материала ответ не поступил. Дозвониться до председателя Думы Урая Александра Величко не удалось. Его телефон не доступен.

Ранее URA.RU сообщало о затяжном конфликте между Закирзяновым и Насибуллиным. Депутат отправляет жалобы на мэра в различные инстанции, а глава Урая в свою очередь написал заявление в полицию о клевете за попытку обвинить его в адюльтере.

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