Фигуристы из РФ отказались тренироваться после допинг-скандала

Церемонию награждения задержали из-за проблем с допинг-тестом у российского спортсмена Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Четыре представителя сборной России, выигравшие золото на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию, не вышли на тренировку. В числе отказавшихся фигуристов — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александра Галлямов. Это произошло на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России. Об инциденте написала в Twitter репортер Кристин Бреннан.

«Четверо россиян, которые соревновались в командном зачете, сегодня не появились на своих тренировках, сообщил мне источник. Камила Валиева, Марк Кондратюк и парная команда Мишина-Галлямов», — передает Бреннан.

Как уточнили в Sport24 , причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира стала проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено. «В пресс-службе МОК о причине задержки заявили, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международный союз конькобежцев — прим. URA.RU)», — добавили издании.

Ранее сборная Олимпийского комитета России завоевала золотые медали по итогам командного турнира. Несмотря на то, что в произвольном танце фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, в общем зачете команда их РФ победила. Сборная ОКР набрала 74 очка. На втором месте оказалось США (58 баллов), на третьем — Япония (54 балла).

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