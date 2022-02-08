Мэр Перми раскрыл детали мегапроекта

Алексей Демкин является куратором проекта по развитию «Камской долины» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин представил проект освоения территории «Камской долины». О том, что там планируют строить власти он рассказал на заседании краевого правительства 9 февраля, трансляция которого велась в Youtube-канале «Пермский край».

«Планы по развитию территории реализуются в четыре этапа. Первый включает в себя развитие медицинского кластера и межвузовского образовательного центра. [В „Камской долине“] будет расположен научный центр управления рисками здоровья населения, сроки реализации — с 2021 по 2023 годы, детский реабилитационный центра (2017-2025), онкоцентр (2022-2025)», — сообщил Демкин.

На втором этапе власти рассчитывают построить третий мост (закончить проект хотят до 2027 года), организовать спортивный кластер (до 2027 года), создать прибрежный парк (до 2030 года), а также построить жилье (до 2030 года). Кроме того, там появятся кварталы с высотой домов в 2-3 этажа, в 3-5 этажей, а также, как выразился Демкин, «многофункциональная застройка с повышением этажности». Третий этап предполагает создание ландшафтного парка (2024—2030 гг), четвертый — IT-технопарка и продолжение жилой застройки (2025-2030).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что площадка «Камской долины» площадью в 900 га сегодня используется «неэффективно при огромном потенциале». «Много копий сломано было за последние несколько десятков лет относительно того, как развивать эту территорию. Несмотря на длительность обсуждений мы уже должны переходить к практической реализации», — заявил глава региона.

Проект, по словам Махонина, амбициозный, но подготовительной работы проделано уже много. Он пообещал в ближайшее время направить в правительство РФ заявку на получение инвестиционного кредита. Власти также намерены попросить денег на подведение всей коммунальной инфраструктуры. «При всем амбициозном проекте, считаю, что шансы его реализации до 2030 есть. Многое будет зависеть от поддержки Федерации», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин намерен представить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проект по строительству межвузовского кампуса в «Камской долине». Он рассчитывает на получение финансирования. В 2020 году губернатор также просил у президента РФ помощи со строительством третьего моста, поскольку жилая застройка этой территории без него невозможна.

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