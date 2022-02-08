08 февраля 2022

Махонин рассказал, о чем собирается просить Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, портрет, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин рассчитывает, что Мишустин выделит деньги на строительство образовательного кластера в Перми Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен в марте презентовать председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект по строительству межвузовского кампуса в микрорайоне «Камская долина» в Перми и попросить денег на реализацию образовательного кластера. Об этом он рассказал на заседании краевого правительства 9 февраля, трансляция которого велась в youtube-канале «Пермский край».

«У нас сейчас на завершающей стадии подготовка концепта по созданию образовательной истории, образовательного кампуса или кластера. Планируем, что если ничего не изменится по объектным причинам, то в марте мы будем презентовать наш проект председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Рассчитываем, что Федерация нас поддержит. По крайней мере, я докладывал президенту страны, что в Пермском крае необходимо создавать образовательный кампус и развивать эти компетенции», — рассказал Дмитрий Махонин.

По его словам, кампус предполагает и создание IT-технопарка, что позволит размещать высокотехнологичные производства и будет содействовать развитию этой индустрии. «Для нас это тоже приоритет», — подчеркнул Махонин.

Власти также намерены в ближайшее время найти финансирование на строительство третьего моста через Каму, рассказал Махонин. Без этого невозможно развитие микрорайона «Камская долина». Сейчас ведется проектирование. В 2020 году губернатор обращался с такой просьбой к президенту Владимиру Путину. Власти планируют строить мост в створе ул. Крисанова.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин намерен в марте презентовать председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проект по строительству межвузовского кампуса в микрорайоне «Камская долина» в Перми и попросить денег на реализацию образовательного кластера. Об этом он рассказал на заседании краевого правительства 9 февраля, трансляция которого велась в youtube-канале «Пермский край». «У нас сейчас на завершающей стадии подготовка концепта по созданию образовательной истории, образовательного кампуса или кластера. Планируем, что если ничего не изменится по объектным причинам, то в марте мы будем презентовать наш проект председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Рассчитываем, что Федерация нас поддержит. По крайней мере, я докладывал президенту страны, что в Пермском крае необходимо создавать образовательный кампус и развивать эти компетенции», — рассказал Дмитрий Махонин. По его словам, кампус предполагает и создание IT-технопарка, что позволит размещать высокотехнологичные производства и будет содействовать развитию этой индустрии. «Для нас это тоже приоритет», — подчеркнул Махонин. Власти также намерены в ближайшее время найти финансирование на строительство третьего моста через Каму, рассказал Махонин. Без этого невозможно развитие микрорайона «Камская долина». Сейчас ведется проектирование. В 2020 году губернатор обращался с такой просьбой к президенту Владимиру Путину. Власти планируют строить мост в створе ул. Крисанова.
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