В АТОР предупредили о резком скачке цен на летние туры в Турцию

Туры в Турцию после акции раннего бронирования подорожают на 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на отдых в Турции после окончания акции раннего бронирования в апреле поднимутся на 50%. Об этом предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По словам специалистов, подорожание туров вызвано скачком цен на продукты.

«В разы выросли расходы на продукты питания <…> именно затраты на систему „все включено“ составляют значительную часть расходов в сезон. Килограмм обычной брынзы в августе стоил 30 лир, а сейчас — 90 лир, рост на 200%. Картошка и мандарины стоили 3 лиры, сейчас — 14 лир (+365%). Как только акция [раннего бронирования] закончится, все скакнет на 50%, а в отдельных отелях и на 60%», — сообщается на сайте организации.

На данный момент идет акция раннего бронирования, и, по информации туроператоров, цены в евро на отдых в отелях в сравнении с прошлым летним сезоном выросли в среднем на 10%. Ощутимый скачок цен на Турцию россиян ожидает после 31 марта. Однако в некоторых отелях цены выросли уже сейчас. «Например, если сроки акции не фиксированы, если туроператор уже выбрал свою квоту», — добавили в АТОР.

Несмотря на рост цен, кампания раннего бронирования идет хорошими темпами, отмечает АТОР. Туристов привлекают лояльные правила Турции для въезда, возможность брать туры в рассрочку и скидки. Туроператoры ежедневно получают тысячи заявок на раннее бронирование. В связи с этим «гoрящих» туров в эту страну в мае — июне 2022 года не будет, подчеркнули в ассоциации.

Ранее сообщалось, что туристы со скромным достатком смогут отдыхать в Турции «только в палатках». Такое заявление сделал президент Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу из-за повышения цен на электричество.

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