Оппозиция угрожает мэру Перми Жириновским

Жириновского попросят разобраться с главой Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реготделение ЛДПР намерено обратиться в Генпрокуратуру, если после принятия спорной инициативы мэра Перми Алексея Демкина о новых правилах выдачи жилья детям-сиротам произойдет массовая закупка квартир у конкретного застройщика. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников. Оппозиция намерена привлечь к этому лидера партии Владимира Жириновского.

«Законопроект явно подавляет права детей-сирот на достойное будущее. Мы поднимем этот вопрос на федеральном уровне. Если произойдет массовая закупка квартир после принятия закона, обратимся в генпрокуратуру от имени Владимира Жириновского», — рассказал Постников. Его смущает, что мэр Перми предлагает покупать квартиры для сирот именно в Пермском районе. И у него складывается ощущение, что «конкретный застройщик не может продать малометражки».

По словам Постникова, ЛДПР выступает категорически против предложения Демкина. Во-первых, дети-сироты уже сейчас могут воспользоваться своим правом на жилищный сертификат и приобрести жилье «в любом городе любого субъекта». Поэтому смысла вносить поправки в региональное законодательство нет. А во-вторых, сироте будет тяжело в чужом месте в «стесненных жилых условиях». «Да, проблему детей-сирот нужно решать, но не за счет людей, многие из которых годами ждут квартиру. В свое время большую их часть предали родители, а теперь получается, что они опять сталкиваются с тем, что их могут предать. Государство», — написал Постников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Перми внес в заксобрание проект закона, в котором предлагает выделять квартиры детям-сиротам за пределами города и жилой площадью меньше 14 кв. м. (общая — не менее 28 кв. м.) Он объясняет это тем, что в Перми в 2021 года почти 90% аукционов на покупку жилья для сирот были признаны несостоявшимися. Подходящего жилья в городе нет, но есть в Пермском районе.

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