ФСБ задержала высокопоставленного силовика в Екатеринбурге

Задержание проходило при участии регионального УФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге полиция и сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали за взятки временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Александра Темникова, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Информацию агентству подтвердил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Сотруднику предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие и двух эпизодах получения взятки в значительном размере за незаконное бездействие», — сообщил Шульга. Он отметил, что события, из-за которых задержан силовик, относятся к периоду с 2018 по 2020 год.

В это время Темников работал в районном отделе полиции. По версии следствия, он выгораживал преступников, которые участвовали в распространении наркотиков. Подозреваемого готовятся заключить под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в задержании участвовали сотрудники управления ФСБ по региону. В отношении отстраненного от обязанностей Темникова проводят служебную проверку. «Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к установленной законом ответственности», — подчеркнул Горелых. По его словам, действия руководителей силовика, которые допустили преступление, также проверят.

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