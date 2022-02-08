08 февраля 2022
07 февраля 2022

Отдаленные поселки ЯНАО отрезаны от большой земли

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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, вертолет, ми8
Вертолеты не смогли вылететь в поселки ЯНАО Фото:

Сразу три вертолетных рейса отменили из аэропорта Салехарда. Жители не могут улететь до Нового Порта, Мыса Каменного и Яр-Сале. Об этом URA.RU сообщили в справочной авиагавани.

«Вылетели рейсы до Сеяхи, Питляр, Мужи, Горки. По метеоусловиям трассы были отменены рейсы до Нового Порта, Мыса Каменного и Яр-Сале», — пояснили в справочной.

По данным метеосервиса РП5, в населенных пунктах, куда отменили перелеты, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Все остальные рейсы из аэропорта Салехарда выполняются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали на эту рабочую неделю ветреную погоду. В отдельных районах ожидался сильный мороз.

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Сразу три вертолетных рейса отменили из аэропорта Салехарда. Жители не могут улететь до Нового Порта, Мыса Каменного и Яр-Сале. Об этом URA.RU сообщили в справочной авиагавани. «Вылетели рейсы до Сеяхи, Питляр, Мужи, Горки. По метеоусловиям трассы были отменены рейсы до Нового Порта, Мыса Каменного и Яр-Сале», — пояснили в справочной. По данным метеосервиса РП5, в населенных пунктах, куда отменили перелеты, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Все остальные рейсы из аэропорта Салехарда выполняются в штатном режиме. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали на эту рабочую неделю ветреную погоду. В отдельных районах ожидался сильный мороз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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