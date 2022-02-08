Отдаленные поселки ЯНАО отрезаны от большой земли

Вертолеты не смогли вылететь в поселки ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сразу три вертолетных рейса отменили из аэропорта Салехарда. Жители не могут улететь до Нового Порта, Мыса Каменного и Яр-Сале. Об этом URA.RU сообщили в справочной авиагавани.

«Вылетели рейсы до Сеяхи, Питляр, Мужи, Горки. По метеоусловиям трассы были отменены рейсы до Нового Порта, Мыса Каменного и Яр-Сале», — пояснили в справочной.

По данным метеосервиса РП5, в населенных пунктах, куда отменили перелеты, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Все остальные рейсы из аэропорта Салехарда выполняются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали на эту рабочую неделю ветреную погоду. В отдельных районах ожидался сильный мороз.