Кремль ждет разъяснений из-за слухов о допинге россиян на Играх

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пока власти не слышали никаких официальных заявлений, пояснил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Официальных заявлений по поводу допинга российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес российских лыжников и фигуристов в употреблении допинга.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте судить по официальным заявлениям. Пока это какие-то источники в СМИ. Давайте дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОКа [Международного олимпийского комитета]», — отметил он на конференц-колле.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) перенесли из-за проблем с допинг-тестом спортсмена РФ. Проблема связана с тестом на наркотики, проведенным до Олимпиады.

Кроме того, двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин отмечал, что этот допинг-скандал устроили из-за победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР). Как только у России что-то получается, происходит вот такая история, заметил он.

Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США. На церемонии открытия мероприятия присутствовал президент РФ Владимир Путин.

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Официальных заявлений по поводу допинга российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес российских лыжников и фигуристов в употреблении допинга. «Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте судить по официальным заявлениям. Пока это какие-то источники в СМИ. Давайте дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОКа [Международного олимпийского комитета]», — отметил он на конференц-колле. Ранее сообщалось, что церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) перенесли из-за проблем с допинг-тестом спортсмена РФ. Проблема связана с тестом на наркотики, проведенным до Олимпиады. Кроме того, двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин отмечал, что этот допинг-скандал устроили из-за победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР). Как только у России что-то получается, происходит вот такая история, заметил он. Олимпийские игры проходят в Китае с 4 по 20 февраля. В программе будет представлено семь видов спорта, в которых разыграют 109 комплектов медалей. Пекин стал первым городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Официально заявленный бюджет мероприятия — 3,9 млрд долларов США. На церемонии открытия мероприятия присутствовал президент РФ Владимир Путин.
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