Звезды фигурного катания уверены, что спортсменов РФ подставляют

Российские звезды фигурного катания считают, что допинг-скандал является недоразумением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине вокруг российского фигуриста устроили из-за победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР). Такое мнение высказал двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин.

«Не удивлен. Как только у России что-то получается, происходит вот такая история», — приводит слова Жулина telegram-канал Sports.ru.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала данный инцидент «очередным набросом на Россию». «Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно! И я не буду в это верить! У нас абсолютно чистые спортсмены», — сказала Тарасова.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отмечает, что допинг в фигурном катании не нужен. По ее словам, россияне выиграли командный турнир честно, были на голову выше остальных команд.

Ранее сборная Олимпийского комитета России завоевала золотые медали по итогам командного турнира. После появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России четыре представителя сборной России, выигравшие золото на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию, не вышли на тренировку. В числе отказавшихся фигуристов — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александра Галлямов.

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