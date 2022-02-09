Отоларинголог: из-за «Омикрона» может начаться эра глухих

10 февраля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Коронавирус может научиться поражать слуховой нерв Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Если коронавирус или его штамм «Омикрон» будет поражать слуховой нерв, то человек будет испытывать проблемы со слухом, и в мире начнется «эра глухих». Об этом в беседе с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если коронавирусная инфекция, „Омикрон“, поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки — прим. URA.RU), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — сказал Владимир Зайцев. По словам отоларинголога, чтобы «Омикрон» не смог мутировать до подобных способностей, следует как можно быстрее избавить организм от него. «Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы „Омикрон“ как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — отметил он. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU не исключил, что COVID-19 способен вызвать подобные патологии. «Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно», — добавил ученый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если коронавирус или его штамм «Омикрон» будет поражать слуховой нерв, то человек будет испытывать проблемы со слухом, и в мире начнется «эра глухих». Об этом в беседе с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Если коронавирусная инфекция, „Омикрон“, поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки — прим. URA.RU), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться», — сказал Владимир Зайцев. По словам отоларинголога, чтобы «Омикрон» не смог мутировать до подобных способностей, следует как можно быстрее избавить организм от него. «Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. Не на уровне нос промыть или горло прополоскать, или в нос капли, нет. Надо, чтобы „Омикрон“ как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — отметил он. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU не исключил, что COVID-19 способен вызвать подобные патологии. «Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно», — добавил ученый.