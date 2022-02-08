Компания пермского миллиардера поставит безногим инвалидам авто

«Сатурн-Р-Авто» поставит в Удмуртию 14 автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская компания «Сатурн-Р-Авто», основным владельцем которого является миллиардер Александр Репин, поставит в Удмуртию автомобили для инвалидов. Она стала победителем аукциона на поставку авто. Его объявило региональное отделение фонда социального страхования по Удмуртской республике. Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»).

«Место поставки и выдачи автомобиля: осуществляется поставщиком (представителем поставщика) в организованном пункте выдачи товара на территории г. Ижевска. Победитель: ООО „Сатурн-Р-Авто“», — говорится в итоговом протоколе. Начальная цена контракта составляла 9,4 млн. рублей. Компания Репина предложила исполнить контракт за 8,9 млн. рублей.

Согласно условиям контракта, «Сатурн-Р-Авто» необходимо поставить в Удмуртию 14 новых автомобилей, предназначенных для инвалидов без одной или обеих ног. «Сатурн-Р-Авто» является официальным дилером «Лада», KIA, Audi, Jeep, Nissan Jaguar, Land Rover, Renault, Suzuki, Peugeot, Citroen, Fiat. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 109 млн. рублей.