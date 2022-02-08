08 февраля 2022

Компания пермского миллиардера поставит безногим инвалидам авто

© Служба новостей «URA.RU»
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«Сатурн-Р-Авто» поставит в Удмуртию 14 автомобилей Фото:

Пермская компания «Сатурн-Р-Авто», основным владельцем которого является миллиардер Александр Репин, поставит в Удмуртию автомобили для инвалидов. Она стала победителем аукциона на поставку авто. Его объявило региональное отделение фонда социального страхования по Удмуртской республике. Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»).

«Место поставки и выдачи автомобиля: осуществляется поставщиком (представителем поставщика) в организованном пункте выдачи товара на территории г. Ижевска. Победитель: ООО „Сатурн-Р-Авто“», — говорится в итоговом протоколе. Начальная цена контракта составляла 9,4 млн. рублей. Компания Репина предложила исполнить контракт за 8,9 млн. рублей.

Согласно условиям контракта, «Сатурн-Р-Авто» необходимо поставить в Удмуртию 14 новых автомобилей, предназначенных для инвалидов без одной или обеих ног. «Сатурн-Р-Авто» является официальным дилером «Лада», KIA, Audi, Jeep, Nissan Jaguar, Land Rover, Renault, Suzuki, Peugeot, Citroen, Fiat. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 109 млн. рублей.

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Пермская компания «Сатурн-Р-Авто», основным владельцем которого является миллиардер Александр Репин, поставит в Удмуртию автомобили для инвалидов. Она стала победителем аукциона на поставку авто. Его объявило региональное отделение фонда социального страхования по Удмуртской республике. Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»). «Место поставки и выдачи автомобиля: осуществляется поставщиком (представителем поставщика) в организованном пункте выдачи товара на территории г. Ижевска. Победитель: ООО „Сатурн-Р-Авто“», — говорится в итоговом протоколе. Начальная цена контракта составляла 9,4 млн. рублей. Компания Репина предложила исполнить контракт за 8,9 млн. рублей. Согласно условиям контракта, «Сатурн-Р-Авто» необходимо поставить в Удмуртию 14 новых автомобилей, предназначенных для инвалидов без одной или обеих ног. «Сатурн-Р-Авто» является официальным дилером «Лада», KIA, Audi, Jeep, Nissan Jaguar, Land Rover, Renault, Suzuki, Peugeot, Citroen, Fiat. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 109 млн. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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