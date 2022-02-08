Силовики задержали директора парка имени Пушкина в Челябинске

Полиция задержала в Челябинске директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» Игоря Клеина. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.
«Клеин задержан. По неподтвержденной информации, речь идет о получении взятки порядка 200 тысяч рублей. Все необходимое содействие расследованию будет оказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
«Его вызвали в Следственный комитет. Там ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и тут же задержали», — рассказали также источники URA.RU в силовых структурах.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В следственном управлении СКР обещали прокомментировать информацию позже.
Клеин возглавил муниципальное учреждения «Горсад имени Пушкина» в июле 2019 года. Прежнего руководителя Ольгу Попову уволили за нарушения в работе.
Обновлено: 17:30
В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU заявили, что преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК. Материалы переданы в СК.
«В отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период 2017—2021 годов подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
Полиция задержала в Челябинске директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» Игоря Клеина. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города. «Клеин задержан. По неподтвержденной информации, речь идет о получении взятки порядка 200 тысяч рублей. Все необходимое содействие расследованию будет оказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. «Его вызвали в Следственный комитет. Там ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и тут же задержали», — рассказали также источники URA.RU в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В следственном управлении СКР обещали прокомментировать информацию позже. Клеин возглавил муниципальное учреждения «Горсад имени Пушкина» в июле 2019 года. Прежнего руководителя Ольгу Попову уволили за нарушения в работе. Обновлено: 17:30 В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU заявили, что преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК. Материалы переданы в СК. «В отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период 2017—2021 годов подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.