08 февраля 2022

Силовики задержали директора парка имени Пушкина в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
В ближайшее время Игорю Клеину выберут меру пресечения (фото из архива) Фото:

Полиция задержала в Челябинске директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» Игоря Клеина. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Клеин задержан. По неподтвержденной информации, речь идет о получении взятки порядка 200 тысяч рублей. Все необходимое содействие расследованию будет оказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

«Его вызвали в Следственный комитет. Там ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и тут же задержали», — рассказали также источники URA.RU в силовых структурах.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В следственном управлении СКР обещали прокомментировать информацию позже.

Клеин возглавил муниципальное учреждения «Горсад имени Пушкина» в июле 2019 года. Прежнего руководителя Ольгу Попову уволили за нарушения в работе.

Обновлено: 17:30

В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU заявили, что преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК. Материалы переданы в СК.

«В отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период 2017—2021 годов подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Полиция задержала в Челябинске директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» Игоря Клеина. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города. «Клеин задержан. По неподтвержденной информации, речь идет о получении взятки порядка 200 тысяч рублей. Все необходимое содействие расследованию будет оказано», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. «Его вызвали в Следственный комитет. Там ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и тут же задержали», — рассказали также источники URA.RU в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. В следственном управлении СКР обещали прокомментировать информацию позже. Клеин возглавил муниципальное учреждения «Горсад имени Пушкина» в июле 2019 года. Прежнего руководителя Ольгу Попову уволили за нарушения в работе. Обновлено: 17:30 В пресс-службе УМВД Челябинска URA.RU заявили, что преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК. Материалы переданы в СК. «В отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период 2017—2021 годов подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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