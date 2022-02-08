08 февраля 2022

В Екатеринбурге задержали наркокурьеров в форме полиции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, куртка, форма, спецодежда, полиция, униформа, младший лейтенант
Задержанные были одеты в полицейскую форму Фото:

В Екатеринбурге задержали двух мужчин в форме полиции, которые предположительно разносили «закладки» с наркотиками по городу. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. При себе у задержанных нашли свертки с запрещенным веществом.

«Приняли двоих одетых в форму майора и капитана полиции. У них был неуставной знак участкового», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что мужчины фотографировали места, в которых предположительно заложили наркотики. Увидев настоящих полицейских, злоумышленники попытались убежать, однако их удалось быстро поймать, добавил собеседник.

При них нашли свертки с наркотиками, которые они предположительно раскладывали по городу. Мужчин доставили в отдел полиции.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что личности злоумышленников уже установили. «Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50. На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора. Оба — с признаками неадекватного поведения», — рассказал Горелых. Он отметил, что пойманные уже были судимы.

Фото:
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В Екатеринбурге задержали двух мужчин в форме полиции, которые предположительно разносили «закладки» с наркотиками по городу. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. При себе у задержанных нашли свертки с запрещенным веществом. «Приняли двоих одетых в форму майора и капитана полиции. У них был неуставной знак участкового», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что мужчины фотографировали места, в которых предположительно заложили наркотики. Увидев настоящих полицейских, злоумышленники попытались убежать, однако их удалось быстро поймать, добавил собеседник. При них нашли свертки с наркотиками, которые они предположительно раскладывали по городу. Мужчин доставили в отдел полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что личности злоумышленников уже установили. «Тревожное сообщение в дежурную часть полиции о двух странных личностях во дворах по улице Сулимова от граждан поступило в 13:50. На указанный адрес были оперативно направлены два наряда из Росгвардии и ППС. Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй — в похожую на форму майора. Оба — с признаками неадекватного поведения», — рассказал Горелых. Он отметил, что пойманные уже были судимы.
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