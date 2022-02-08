Замгубернатора Курганской области стала подчиненной Ильтякова

Замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина назначена заместителем секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ильтякова. Еще одним замсекретаря стала депутат облдумы Елена Воронович. О кадровых назначениях URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
«Лариса Кокорина и Елена Воронович назначены заместителями секретаря реготделения „Единой России“. Их кандидатуры утверждены президиумом регионального политического совета партии», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Члены партии, которые стали заместителями, усилят работу нашего регионального отделения. У них колоссальный опыт партийной работы, который поможет наладить дисциплину и повысит наш рейтинг. Впереди большая кампания по выборам президента страны, мы должны быть максимально готовы», — заявил Ильтяков, слова которого приводит пресс-служба.
Кокорина в статусе заместителя секретаря будет курировать социальные вопросы. Она является членом партии с 2007 года. Воронович состоит в ЕР с 2003 года. Она работает заместителем директора Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова. В статусе заместителя секретаря она будет отвечать за связи с общественными объединениями. В конце января Воронович и Кокорина стали членами президиума регионального политсовета ЕР.
Помимо этого, заместителями секретаря Курганского регионального отделения ЕР остались депутат Госдумы Сергей Лисовский (отвечает за агитационно-пропагандистскую деятельность) и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов (проектная деятельность). Также статус замсекретаря остался у руководителя регионального исполкома партии, депутата облдумы Родиона Вяткина.
Замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина назначена заместителем секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ильтякова. Еще одним замсекретаря стала депутат облдумы Елена Воронович. О кадровых назначениях URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Лариса Кокорина и Елена Воронович назначены заместителями секретаря реготделения „Единой России“. Их кандидатуры утверждены президиумом регионального политического совета партии», — говорится в сообщении пресс-службы. «Члены партии, которые стали заместителями, усилят работу нашего регионального отделения. У них колоссальный опыт партийной работы, который поможет наладить дисциплину и повысит наш рейтинг. Впереди большая кампания по выборам президента страны, мы должны быть максимально готовы», — заявил Ильтяков, слова которого приводит пресс-служба. Кокорина в статусе заместителя секретаря будет курировать социальные вопросы. Она является членом партии с 2007 года. Воронович состоит в ЕР с 2003 года. Она работает заместителем директора Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова. В статусе заместителя секретаря она будет отвечать за связи с общественными объединениями. В конце января Воронович и Кокорина стали членами президиума регионального политсовета ЕР. Помимо этого, заместителями секретаря Курганского регионального отделения ЕР остались депутат Госдумы Сергей Лисовский (отвечает за агитационно-пропагандистскую деятельность) и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов (проектная деятельность). Также статус замсекретаря остался у руководителя регионального исполкома партии, депутата облдумы Родиона Вяткина.