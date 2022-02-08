Замгубернатора Курганской области стала подчиненной Ильтякова

Лариса Кокорина (справа) и Елена Воронович (слева) стали заместителями секретаря регионального отделения «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина назначена заместителем секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ильтякова. Еще одним замсекретаря стала депутат облдумы Елена Воронович. О кадровых назначениях URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Лариса Кокорина и Елена Воронович назначены заместителями секретаря реготделения „Единой России“. Их кандидатуры утверждены президиумом регионального политического совета партии», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Члены партии, которые стали заместителями, усилят работу нашего регионального отделения. У них колоссальный опыт партийной работы, который поможет наладить дисциплину и повысит наш рейтинг. Впереди большая кампания по выборам президента страны, мы должны быть максимально готовы», — заявил Ильтяков, слова которого приводит пресс-служба.

Кокорина в статусе заместителя секретаря будет курировать социальные вопросы. Она является членом партии с 2007 года. Воронович состоит в ЕР с 2003 года. Она работает заместителем директора Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова. В статусе заместителя секретаря она будет отвечать за связи с общественными объединениями. В конце января Воронович и Кокорина стали членами президиума регионального политсовета ЕР.

Помимо этого, заместителями секретаря Курганского регионального отделения ЕР остались депутат Госдумы Сергей Лисовский (отвечает за агитационно-пропагандистскую деятельность) и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов (проектная деятельность). Также статус замсекретаря остался у руководителя регионального исполкома партии, депутата облдумы Родиона Вяткина.

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