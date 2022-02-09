Пенсионерка залила фекалиями «Газпром» из-за долга в 300 рублей

Офис «Газпрома» в Тольятти оказался залит фекалиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская пенсионерка облила фекалиями офис «Газпрома» из-за долга в размере 300 рублей. Инцидент произошел на улице Жилина в Тольятти. Пожилая женщина пришла в офис с тележкой, наполненной бутылками с субстанцией, которую она начала разбрызгивать вокруг.

«Восемь лет издеваетесь надо мной… Вот я и решила вам отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете», — заявила пенсионерка. Об инциденте рассказали авторы сообщества «ВКонтакте» «Происшествия Тольятти».

По словам очевидцев, расправу пожилая дама устроила из-за долга за газ в 300 рублей. В знак расправы пенсионерка забрызгала коричневой жидкостью документы, оргтехнику и полы офиса. Выйдя на улицу, она оставила следы своего недовольства и на фасаде здания.