Пенсионерка залила фекалиями «Газпром» из-за долга в 300 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, газпром
Офис «Газпрома» в Тольятти оказался залит фекалиями Фото:

Российская пенсионерка облила фекалиями офис «Газпрома» из-за долга в размере 300 рублей. Инцидент произошел на улице Жилина в Тольятти. Пожилая женщина пришла в офис с тележкой, наполненной бутылками с субстанцией, которую она начала разбрызгивать вокруг.

«Восемь лет издеваетесь надо мной… Вот я и решила вам отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете», — заявила пенсионерка. Об инциденте рассказали авторы сообщества «ВКонтакте» «Происшествия Тольятти».

По словам очевидцев, расправу пожилая дама устроила из-за долга за газ в 300 рублей. В знак расправы пенсионерка забрызгала коричневой жидкостью документы, оргтехнику и полы офиса. Выйдя на улицу, она оставила следы своего недовольства и на фасаде здания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская пенсионерка облила фекалиями офис «Газпрома» из-за долга в размере 300 рублей. Инцидент произошел на улице Жилина в Тольятти. Пожилая женщина пришла в офис с тележкой, наполненной бутылками с субстанцией, которую она начала разбрызгивать вокруг. «Восемь лет издеваетесь надо мной… Вот я и решила вам отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете», — заявила пенсионерка. Об инциденте рассказали авторы сообщества «ВКонтакте» «Происшествия Тольятти». По словам очевидцев, расправу пожилая дама устроила из-за долга за газ в 300 рублей. В знак расправы пенсионерка забрызгала коричневой жидкостью документы, оргтехнику и полы офиса. Выйдя на улицу, она оставила следы своего недовольства и на фасаде здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...