Пермская саночница раскрыла причины провала на Олимпиаде в Пекине

09 февраля 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Екатерина Катникова во время заезда понимала, что допустила техническую ошибку, но отказывалась принимать ситуацию Фото: сайт СШОР «Огонек» новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Пермская саночница Екатерина Катникова, сошедшая с трассы на Олимпиаде в Пекине, назвала причины неудачного выступления на соревнованиях. В беседе с корреспондентом URA.RU она заявила, что причинами явились, в том числе, неправильно выбранная тактика и расчет траектории заезда. «На старт я выходила с полной уверенностью, что все подготовлено как нельзя лучше. Но у трассы Яньцин были свои планы на счет меня. Я ехала так расслаблено, что в самом начале уже совершенной ошибки (когда меня только начало разворачивать боком и траектория сбилась) мой характер и душа не соглашались это принимать. Я нашла свою ошибку в траектории, рассуждениях, мыслях и тактике. Время рассудит о правильности сделанных мною выводов», — пояснила Катникова. Она добавила, что сейчас необходимо «отпустить эту ситуацию», чтобы двигаться дальше. По словам спортсменки, международный сезон для нее закончен, однако предстоят еще одни старты — выступление на чемпионате России. Катникова является воспитанницей Чусовской спортшколы олимпийского резерва «Огонек». После первого заезда на Олимпийских играх в Пекине она перевернулась и не смогла продолжить борьбу за медали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермская саночница Екатерина Катникова, сошедшая с трассы на Олимпиаде в Пекине, назвала причины неудачного выступления на соревнованиях. В беседе с корреспондентом URA.RU она заявила, что причинами явились, в том числе, неправильно выбранная тактика и расчет траектории заезда. «На старт я выходила с полной уверенностью, что все подготовлено как нельзя лучше. Но у трассы Яньцин были свои планы на счет меня. Я ехала так расслаблено, что в самом начале уже совершенной ошибки (когда меня только начало разворачивать боком и траектория сбилась) мой характер и душа не соглашались это принимать. Я нашла свою ошибку в траектории, рассуждениях, мыслях и тактике. Время рассудит о правильности сделанных мною выводов», — пояснила Катникова. Она добавила, что сейчас необходимо «отпустить эту ситуацию», чтобы двигаться дальше. По словам спортсменки, международный сезон для нее закончен, однако предстоят еще одни старты — выступление на чемпионате России. Катникова является воспитанницей Чусовской спортшколы олимпийского резерва «Огонек». После первого заезда на Олимпийских играх в Пекине она перевернулась и не смогла продолжить борьбу за медали.