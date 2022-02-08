08 февраля 2022

Пермская саночница раскрыла причины провала на Олимпиаде в Пекине

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Екатерина Катникова во время заезда понимала, что допустила техническую ошибку, но отказывалась принимать ситуацию Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Пермская саночница Екатерина Катникова, сошедшая с трассы на Олимпиаде в Пекине, назвала причины неудачного выступления на соревнованиях. В беседе с корреспондентом URA.RU она заявила, что причинами явились, в том числе, неправильно выбранная тактика и расчет траектории заезда.

«На старт я выходила с полной уверенностью, что все подготовлено как нельзя лучше. Но у трассы Яньцин были свои планы на счет меня. Я ехала так расслаблено, что в самом начале уже совершенной ошибки (когда меня только начало разворачивать боком и траектория сбилась) мой характер и душа не соглашались это принимать. Я нашла свою ошибку в траектории, рассуждениях, мыслях и тактике. Время рассудит о правильности сделанных мною выводов», — пояснила Катникова.

Она добавила, что сейчас необходимо «отпустить эту ситуацию», чтобы двигаться дальше. По словам спортсменки, международный сезон для нее закончен, однако предстоят еще одни старты — выступление на чемпионате России. Катникова является воспитанницей Чусовской спортшколы олимпийского резерва «Огонек». После первого заезда на Олимпийских играх в Пекине она перевернулась и не смогла продолжить борьбу за медали.

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Пермская саночница Екатерина Катникова, сошедшая с трассы на Олимпиаде в Пекине, назвала причины неудачного выступления на соревнованиях. В беседе с корреспондентом URA.RU она заявила, что причинами явились, в том числе, неправильно выбранная тактика и расчет траектории заезда. «На старт я выходила с полной уверенностью, что все подготовлено как нельзя лучше. Но у трассы Яньцин были свои планы на счет меня. Я ехала так расслаблено, что в самом начале уже совершенной ошибки (когда меня только начало разворачивать боком и траектория сбилась) мой характер и душа не соглашались это принимать. Я нашла свою ошибку в траектории, рассуждениях, мыслях и тактике. Время рассудит о правильности сделанных мною выводов», — пояснила Катникова. Она добавила, что сейчас необходимо «отпустить эту ситуацию», чтобы двигаться дальше. По словам спортсменки, международный сезон для нее закончен, однако предстоят еще одни старты — выступление на чемпионате России. Катникова является воспитанницей Чусовской спортшколы олимпийского резерва «Огонек». После первого заезда на Олимпийских играх в Пекине она перевернулась и не смогла продолжить борьбу за медали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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