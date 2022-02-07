07 февраля 2022

Пермская саночница прокомментировала сход с трассы на Олимпиаде. «Я не смогу поверить в это»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
Для Екатерины Катниковой Олимпиада завершилась Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Пермская саночница Екатерина Катникова после схода с трассы во время заезда на Олимпийских играх в Пекине прокомментировала свою неудачу. В Instagram она написала, что не может поверить в ошибку, но готова принять ее.

«Я не смогу поверить в это. Но приму в своей душе как непутевого сына. 7 из 8 заездов на тренировках — беспринципная ровная линия по всей трассе. 88% на успех. Лучшее подспорье для уверенности в происходящем. Просчитала все — от нахождения в раздевалке до пересечения последней отсечки времени. Все да не все», — поделилась Катникова ощущениями со своими подписчиками.

7 февраля во время первого заезда на Олимпийских играх Катникова перевернулась незадолго до финиша. Травм она не получила и смогла самостоятельно покинуть трассу, но борьбу за медали спортсменка завершила.

Екатерина Катникова после схода с олимпийской трассы

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермская саночница Екатерина Катникова после схода с трассы во время заезда на Олимпийских играх в Пекине прокомментировала свою неудачу. В Instagram она написала, что не может поверить в ошибку, но готова принять ее. «Я не смогу поверить в это. Но приму в своей душе как непутевого сына. 7 из 8 заездов на тренировках — беспринципная ровная линия по всей трассе. 88% на успех. Лучшее подспорье для уверенности в происходящем. Просчитала все — от нахождения в раздевалке до пересечения последней отсечки времени. Все да не все», — поделилась Катникова ощущениями со своими подписчиками. 7 февраля во время первого заезда на Олимпийских играх Катникова перевернулась незадолго до финиша. Травм она не получила и смогла самостоятельно покинуть трассу, но борьбу за медали спортсменка завершила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...