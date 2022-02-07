Для Екатерины Катниковой Олимпиада завершилась Фото: pixabay.com © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Пермская саночница Екатерина Катникова после схода с трассы во время заезда на Олимпийских играх в Пекине прокомментировала свою неудачу. В Instagram она написала, что не может поверить в ошибку, но готова принять ее.

«Я не смогу поверить в это. Но приму в своей душе как непутевого сына. 7 из 8 заездов на тренировках — беспринципная ровная линия по всей трассе. 88% на успех. Лучшее подспорье для уверенности в происходящем. Просчитала все — от нахождения в раздевалке до пересечения последней отсечки времени. Все да не все», — поделилась Катникова ощущениями со своими подписчиками.

7 февраля во время первого заезда на Олимпийских играх Катникова перевернулась незадолго до финиша. Травм она не получила и смогла самостоятельно покинуть трассу, но борьбу за медали спортсменка завершила.

Екатерина Катникова после схода с олимпийской трассы Instagram Екатерины Катниковй