Федеральный политик объедет ЯНАО

Депутат Госдумы прилетел в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы РФ и член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков прилетел в Салехард и планирует посетить Лабытнанги, Приуральский район и Новый Уренгой. Об этом URA.RU сообщил сам политик.

«Я избран от ХМАО и вхожу в комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Тема развития Ямала мне понятна. Будем обращать внимание на поддержку социально-экономического развития, я депутат активный и могу региону на федеральном уровне помогать», — пояснил Новичков.

Также он отметил, что является еще и членом партии «Справедливая Россия», поэтому еще одна цель его визита в регион наращивать уровень поддержки эсеров на Ямале. «Поэтому работы много, будем находиться в тесном взаимодействии с исполнительной властью, но и в режиме конструктивной критики, потому что за качество жизни мы отвечаем все, вне зависимости от того в оппозиции мы находимся или у власти», — добавил политик, рассказывая о цели визита в регион.

Ранее в ЯНАО приезжал еще один федеральный политик — депутат Госдумы РФ и зампредседателя комитета по охране здоровья от КПРФ Алексей Куринный. Он поднял вопрос об отсутствии на Ямале качественной помощи онкобольным.

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