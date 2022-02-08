В Перми начали строить объект, который финансирует Мишустин

Сейчас подрядчик приступил к возведению фундамента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми приступили к строительству инфекционной больницы, на которую премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства. Построить медучреждение планируют к юбилею города в 2023 году, сообщает сайт правительства Пермского края.

«На территории будущей инфекционной больницы подрядчик приступил к возведению фундамента, колонн и каркаса административно-хозяйственного корпуса — первого объекта комплекса зданий медучреждения», — сообщается на сайте. Ранее правительство России согласилось выделить миллиард рублей на строительство новой инфекционной больницы.

Как отмечается, это один из важнейших социально значимых проектов региона. Сдать объект планируют в III квартале 2023 года. Само здание возводится на площади в 64 тыс. кв. метров. Больница рассчитана на 232 койко-места.