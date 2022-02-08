08 февраля 2022

В Перми начали строить объект, который финансирует Мишустин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обход Борисом Дубровским места строительства конгресс-холла Таганай 2020 на улице Труда. Челябинск, арматура, фундамент, стройка
Сейчас подрядчик приступил к возведению фундамента Фото:

В Перми приступили к строительству инфекционной больницы, на которую премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства. Построить медучреждение планируют к юбилею города в 2023 году, сообщает сайт правительства Пермского края.

«На территории будущей инфекционной больницы подрядчик приступил к возведению фундамента, колонн и каркаса административно-хозяйственного корпуса — первого объекта комплекса зданий медучреждения», — сообщается на сайте. Ранее правительство России согласилось выделить миллиард рублей на строительство новой инфекционной больницы.

Как отмечается, это один из важнейших социально значимых проектов региона. Сдать объект планируют в III квартале 2023 года. Само здание возводится на площади в 64 тыс. кв. метров. Больница рассчитана на 232 койко-места.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми приступили к строительству инфекционной больницы, на которую премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства. Построить медучреждение планируют к юбилею города в 2023 году, сообщает сайт правительства Пермского края. «На территории будущей инфекционной больницы подрядчик приступил к возведению фундамента, колонн и каркаса административно-хозяйственного корпуса — первого объекта комплекса зданий медучреждения», — сообщается на сайте. Ранее правительство России согласилось выделить миллиард рублей на строительство новой инфекционной больницы. Как отмечается, это один из важнейших социально значимых проектов региона. Сдать объект планируют в III квартале 2023 года. Само здание возводится на площади в 64 тыс. кв. метров. Больница рассчитана на 232 койко-места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...