Мишустин выделил деньги на Пермскую инфекционную больницу

В ходе рабочей поездки Михаил Мишустин ознакомился с проектом новой Пермской инфекционной больницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ выделит Пермскому краю миллиард рублей на строительство новой инфекционной больницы. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в регион.

«Федеральный центр поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы. На эти цели будет выделен 1 миллиард рублей», — сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Во время визита Мишустина в Пермский край ему продемонстрировали проект новой клиники, рассчитанной на 230 коек. Ее планируют построить к 2023 году. Старая Пермская краевая инфекционная больница была построена еще в 1876—1917 годах. Она расположена в деревянных корпусах и ее техническое состояние не соответствует современным требованиям и нормам.

Кроме того, правительство РФ выделит Пермскому краю 200 миллионов рублей на закупку оборудования для регионального перинатального центра. Деньги поступят из резервного фонда кабмина до 15 февраля.

Еще 1,75 миллиарда регион получит на строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи. Сейчас она располагается в кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря, который собираются реставрировать. В новое здание галерея должна переехать к 2023 году.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении Пермскому краю 27,7 миллиона рублей на развитие агропромышленного комплекса. Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции.

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