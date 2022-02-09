Годовая инфляция в России обновила максимум за 6 лет

В январе инфляция в России составила 8,73% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Инфляция в России ускорилась, составив 8,73%. Это максимальное значение с 2016 года, когда инфляция в первый месяц года была на уровне 9,77%. Отчет об этом опубликовало Минэкономразвития РФ.

«С 29 января по 4 февраля инфляция в России ускорилась до 8,8% в годовом выражении. Только за январь 2022 года цены подорожали на 1,16%», — приводит данные MK.RU .

По отдельным категориям товаров больше всего за месяц подорожала плодоовощная продукция — на 6,6%. Наибольший прирост цен — у белокочанной капусты (15%), огурцы (13,3%) и помидоры (12,7%).

На 2,8% выросла цена макарон, на 2,6% — сахара, на 2% — гречки. При этом подешевели на 4,4% апельсины, на 3% — яйца, пишет «Федеральное агентство новостей».