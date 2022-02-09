Росстат отчитался о максимальном за 8 лет росте доходов россиян

10 февраля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

В Росстате отметили рост доходов россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% в соответствии с данными Росстата. Такая цифра стала максимумом с 2013 года, когда этот показатель составлял 4%. «Реальные располагаемые денежные доходы <…> по оценке, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличились на 3,1%, в IV квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%», — говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России. Расчет реальных располагаемых доходов производится за вычетом обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам) с корректировкой на индекс потребительских цен. Самый высокий рост реальных доходов за последние восемь лет отмечался в 2013 году, он составлял 4%, сообщает «Коммерсантъ». В 2014-2017 реальные доходы шли на спад, в 2018 незначительно выросли, на 0,4%, в 2019 году — на 1%. Ранее юрист Илья Монарх заявил, что граждане РФ платят не 13% налогов, а значительно больше. Он напомнил, что кроме НДФЛ, работающие жители страны оплачивают пенсионное (22% от заработной платы) и медицинское (5,1%) страхование, а также больничные взносы (2,9%). В итоге россияне отдают 43% от доходов государству, сообщил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% в соответствии с данными Росстата. Такая цифра стала максимумом с 2013 года, когда этот показатель составлял 4%. «Реальные располагаемые денежные доходы <…> по оценке, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличились на 3,1%, в IV квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%», — говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России. Расчет реальных располагаемых доходов производится за вычетом обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам) с корректировкой на индекс потребительских цен. Самый высокий рост реальных доходов за последние восемь лет отмечался в 2013 году, он составлял 4%, сообщает «Коммерсантъ». В 2014-2017 реальные доходы шли на спад, в 2018 незначительно выросли, на 0,4%, в 2019 году — на 1%. Ранее юрист Илья Монарх заявил, что граждане РФ платят не 13% налогов, а значительно больше. Он напомнил, что кроме НДФЛ, работающие жители страны оплачивают пенсионное (22% от заработной платы) и медицинское (5,1%) страхование, а также больничные взносы (2,9%). В итоге россияне отдают 43% от доходов государству, сообщил эксперт.