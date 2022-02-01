Юрист раскрыл, сколько налогов платят россияне

01 февраля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Граждане ошибочно думают, что отдают государству лишь 13% от дохода Фото: Денис Моргунов © URA.RU Многие россияне ошибочно полагают, что отдают государству лишь 13% от своего дохода, хотя на самом деле это не так. Об этом завил юрист Илья Монарх. Информацией он поделился в TiK-Tok. «Есть такая байка, что в РФ очень низкие налоги — составляют всего лишь 13%. Дело в том, что большая часть налогов в РФ скрыта», — поделился с подписчиками Илья Монарх. Юрист напомнил, что кроме НДФЛ, работающие жители страны оплачивают пенсионное (22% от заработной платы) и медицинское (5,1%) страхование, а также больничные взносы (2,9%). «Итого, получается, 43% вы отдает государству от своих доходов. То есть практически половину», — добавил эксперт. Илья Монарх напомнил и об НДС, который составляет 20%. Этот налог россияне платят каждый раз при покупке товаров в магазине. Ранее власти напомнили о новом налоге для пенсионеров. С 1 февраля пожилые люди, которые получают прибыль с различных банковских и депозитных счетов, должны будут заплатить соответствующий налог. Также в России могут пересмотреть налоговый коэффициент на «роскошь» для автомобилей, который ввели еще в 2014 году. Стоимость транспортных средств должна быть выше трех млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многие россияне ошибочно полагают, что отдают государству лишь 13% от своего дохода, хотя на самом деле это не так. Об этом завил юрист Илья Монарх. Информацией он поделился в TiK-Tok. «Есть такая байка, что в РФ очень низкие налоги — составляют всего лишь 13%. Дело в том, что большая часть налогов в РФ скрыта», — поделился с подписчиками Илья Монарх. Юрист напомнил, что кроме НДФЛ, работающие жители страны оплачивают пенсионное (22% от заработной платы) и медицинское (5,1%) страхование, а также больничные взносы (2,9%). «Итого, получается, 43% вы отдает государству от своих доходов. То есть практически половину», — добавил эксперт. Илья Монарх напомнил и об НДС, который составляет 20%. Этот налог россияне платят каждый раз при покупке товаров в магазине. Ранее власти напомнили о новом налоге для пенсионеров. С 1 февраля пожилые люди, которые получают прибыль с различных банковских и депозитных счетов, должны будут заплатить соответствующий налог. Также в России могут пересмотреть налоговый коэффициент на «роскошь» для автомобилей, который ввели еще в 2014 году. Стоимость транспортных средств должна быть выше трех млн рублей.