09 февраля 2022
08 февраля 2022

После атаки на пермский вуз возбуждено новое уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Бекмансуров в суде
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после вооруженного нападения на Пермский классический университет. Обвиняемому Тимуру Бекмансурову кроме массового убийства вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за поврежденных выстрелами автомобилей и имущества вуза. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из-зала суда, где решается вопрос о продлении ареста Бекмансурова.

20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ, в результате которой шесть человек погибли, пострадали более 40 человек. Экспертиза признала атаковавшего вуз студента вменяемым, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.

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Следователи возбудили еще одно уголовное дело после вооруженного нападения на Пермский классический университет. Обвиняемому Тимуру Бекмансурову кроме массового убийства вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за поврежденных выстрелами автомобилей и имущества вуза. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из-зала суда, где решается вопрос о продлении ареста Бекмансурова. 20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ, в результате которой шесть человек погибли, пострадали более 40 человек. Экспертиза признала атаковавшего вуз студента вменяемым, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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