После атаки на пермский вуз возбуждено новое уголовное дело

Тимур Бекмансуров в суде Максим Анфалов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после вооруженного нападения на Пермский классический университет. Обвиняемому Тимуру Бекмансурову кроме массового убийства вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за поврежденных выстрелами автомобилей и имущества вуза. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из-зала суда, где решается вопрос о продлении ареста Бекмансурова.

20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ, в результате которой шесть человек погибли, пострадали более 40 человек. Экспертиза признала атаковавшего вуз студента вменяемым, свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.