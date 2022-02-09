Силовики готовы отпустить домой подозреваемого в 200-тысячной взятке Игоря Клеина (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Задержанного в Челябинске по подозрению в получении 200-тысячной взятки директора муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» Игоря Клеина отпускают под подписку о невыезде. Об этом сообщили 10 февраля URA.RU источники в силовых структурах.

«Клеин правильно повел себя на допросе. В итоге следствие намерено избрать ему весьма мягкую меру пресечения. Вместо СИЗО он будет дожидаться окончания расследования дома», — рассказал URA.RU инсайдер.

Расследование по делу о взятке ведет Следственный комитет. В пресс-службе регионального управления СКР заявили URA.RU, что пока не располагают информацией о мере пресечения для Клеина.

Как пояснили агентству в пресс-службе УМВД Челябинска, преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК. Они же задержали Клеина, передав материалы в СК. Там в отношении директора МАУ возбудили уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период 2017—2021 подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство.

Руководить «Горсадом имени Пушкина» Клеин начал с июля 2019 года. Прежнему директору Ольге Поповой пришлось уйти в отставку после претензий со стороны руководства администрации города.

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