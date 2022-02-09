09 февраля 2022
08 февраля 2022

Аэропорт Тобольска признан лучшим в России

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, аэропорт тобольска, аэропорт remezov
Тобольский аэропорт получил престижную премию Фото:

Аэропорт Тобольска «Ремезов» признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии «Воздушные ворота России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты регионов».

«Аэропорт Тобольска „Ремезов“ признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии „Воздушные ворота России“. Это главная отраслевая премия страны. Она вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты», — рассказали URA.RU в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты регионов».

Аэропорт «Ремезов» был открыт в сентябре 2021 года. Его строительство проходило в рамках партнерства между компанией «СИБУР» и правительством Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в январе из Тобольска открыли новые рейсы в ХМАО. В целом в 2022 году количество еженедельных рейсов в города России планируют повысить до 26 в неделю.

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Аэропорт Тобольска «Ремезов» признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии «Воздушные ворота России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты регионов». «Аэропорт Тобольска „Ремезов“ признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии „Воздушные ворота России“. Это главная отраслевая премия страны. Она вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты», — рассказали URA.RU в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты регионов». Аэропорт «Ремезов» был открыт в сентябре 2021 года. Его строительство проходило в рамках партнерства между компанией «СИБУР» и правительством Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в январе из Тобольска открыли новые рейсы в ХМАО. В целом в 2022 году количество еженедельных рейсов в города России планируют повысить до 26 в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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