Аэропорт Тобольска признан лучшим в России

Тобольский аэропорт получил престижную премию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Аэропорт Тобольска «Ремезов» признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии «Воздушные ворота России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты регионов».

«Аэропорт Тобольска „Ремезов“ признан лучшим инвестиционным проектом года в рамках премии „Воздушные ворота России“. Это главная отраслевая премия страны. Она вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты», — рассказали URA.RU в пресс-службе управляющей компании «Аэропорты регионов».

Аэропорт «Ремезов» был открыт в сентябре 2021 года. Его строительство проходило в рамках партнерства между компанией «СИБУР» и правительством Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в январе из Тобольска открыли новые рейсы в ХМАО. В целом в 2022 году количество еженедельных рейсов в города России планируют повысить до 26 в неделю.