Жители распродают подарочные наборы за ненадобностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодые родители распродают наборы «Малышу Ямала», которые получили от окружного правительства при рождении ребенка. Объявления о продаже ямальцы выставили на сайте Avito.

«Новая не вскрытая коробка „Малышу Ямала“. Отличный подарочный набор для новорожденного малыша! Можно привезти в подарок родственникам на (большую) землю», — говорится в описании к одному из объявлений. Стоимость набора варьируется от 10 до 16 тысяч рублей. Использованный набор продают за четыре тысячи рублей.

В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что ограничивать выдачу коробок «Малышу Ямала» не планируют. «Их будут по-прежнему получать все маленькие ямальцы. Подарочными коробками родители могут распоряжаться по своему усмотрению. Нам известны случаи, когда коробки или отдельные предметы продают или дарят близким, например, при рождении в семье детей с небольшой разницей в возрасте», — прокомментировали в ведомстве агентству.

Власти также отметили, что за январь 2022 года коробку со всем необходимым для ребенка первого года жизни получили 547 малышей, а с начала акции — 18 332 ребенка. В набор «Малышу Ямала» входит все необходимое для первых месяцев жизни ребенка: зимние комбинезоны, средства гигиены, бутылочки, соски, памперсы, пеленки и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что в ямальских пабликах соцсети «ВКонтакте» появилась информация о качестве подарочных наборов «Малышу Ямала». Представители конкурирующей фирмы стали распространять ложные сведения о наборах после того, как в деятельности компании обнаружили фальшивые контракты.

Подарочные наборы «Малышу Ямала» продают за 10-16 тысяч рублей Сайт Avito

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