Светлаков стал одним из инвесторов золотодобывающей компании «Территория» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский юморист Сергей Светлаков стал инвестором ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». С 21 января ему принадлежит 2,3% этой компании, что принесет ему до двенадцати миллионов рублей в год. Об этом URA.RU узнало из данных базы «СБИС».

«Светлаков Сергей Юрьевич — учредитель ООО ГРК „Территория“. Процентная доля — 2,3%», — сообщается в базе данных.

Компания была учреждена в октябре 2021 года. У «Территории» имеется лицензия на медно-золотое месторождение в Свердловской области. Изначально владельцем выступала латвийская компания Cloudberry CCP, которая в 2020 году приобрела месторождение Северная Калуга в свердловской области за 27 миллионов долларов, о чем сообщал «Интерфакс». 21 января у компании изменился состав учредителей. Крупнейшим акционером стала кипрская компания Besancon Limited — 29%, акционером поменьше выступает ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат» — 21%.

Среди акционеров также числяться ханты-мансийские банкиры Дмитрий Мизгулин и Владимир Шмаков. Владелец дорожно-ремонтной фирмы «ИСТ-Колыма» Валентин Кузаков (9,6 процента), Ольга Виноградова (0,8 процента) и Евгений Синицын (2,5 процента).

URA.RU позвонило Сергею Светлакову для получения комментария. На звонок он не ответил.

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