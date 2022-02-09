Спасатели извлекли тело погибшего из-под трактора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Нижневартовском районе на одном из нефтедобывающих кустов трактором насмерть придавило водителя. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел на Самотлорском месторождении в ходе работ по погрузке техники на трекер. Данный факт агентству подтвердили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«9 февраля около 03.50 утра спасательный отряд Нижневартовского района выезжал по сообщению „перевернулся трактор, зажат водитель“. Прибыв на место, спасатели с помощью сцепки двух автомобилей марки КамАЗ приподняли технику, подложили под кабину опоры и извлекли тело погибшего мужчины 1974 года рождения», — рассказала пресс-секретарь.

Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщает, что погиб работник компании «Самотлорнефтепромхим», инцидент произошел во время погрузки трактора на трекер. «В ходе погрузки трактор накренился и начал падать, водитель, пытался выпрыгнуть из него и его придавило машиной, мужчина получил травмы несовместимы с жизнью», — говорит источник.

Обновлено в 14:10: В СУ СКР по ХМАО подтвердили — рабочий погиб в районе Самотлорского месторождения и рассказали, что по факту произошедшего проводится проверка. «Следственным отделом по Нижневартовскому району организована проверка по факту гибели бульдозериста в районе Самотлорского месторождения. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливаются лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при эксплуатации тяжелой техники», — рассказали в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погиб рабочий, скатившись с горы на тюбинге и врезавшись в снегоуплотнитель. В это время на горнолыжной базе проводились работы по уплотнению трасс. По словам директора учреждения, мужчина не мог не знать о них.

Перевернувшийся трактор telegram-канал «Мегаполис Югра»

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