Губернатор Шумков объяснил, почему из Кургана не сделать Сингапур. Скрин

10 февраля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в личном instagram-аккаунте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курган, по мнению губернатора Вадима Шумкова, не стоит делать похожим на Сингапур потому, что не всем жителям города понравятся большие штрафы за плевки и домашних животных, которых содержат без надлежащих условий. Об этом глава региона 10 февраля написал в своем instagram-аккаунте. «У любой картинки есть обратная сторона. Потому, боюсь, не всем „зайдут“ штрафы в 500 у. е. за плевок на улице либо собак без санитарных условий, а также иные моменты», — ответил губернатор пользователю evegeny4887, которые спросил, получится ли из Кургана сделать что-то похожее на Сингапур. Шумков предложил вместо равнения на Сингапур сделать «из Кургана Курган», но более уютный, комфортный и цивилизованный. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии». Губернатор Вадим Шумков считает, что Курган надо сделать более комфортным Скрин: instagram-аккаунт Вадима Шумкова Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курган, по мнению губернатора Вадима Шумкова, не стоит делать похожим на Сингапур потому, что не всем жителям города понравятся большие штрафы за плевки и домашних животных, которых содержат без надлежащих условий. Об этом глава региона 10 февраля написал в своем instagram-аккаунте. «У любой картинки есть обратная сторона. Потому, боюсь, не всем „зайдут“ штрафы в 500 у. е. за плевок на улице либо собак без санитарных условий, а также иные моменты», — ответил губернатор пользователю evegeny4887, которые спросил, получится ли из Кургана сделать что-то похожее на Сингапур. Шумков предложил вместо равнения на Сингапур сделать «из Кургана Курган», но более уютный, комфортный и цивилизованный. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии».