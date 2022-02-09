Курган, по мнению губернатора Вадима Шумкова, не стоит делать похожим на Сингапур потому, что не всем жителям города понравятся большие штрафы за плевки и домашних животных, которых содержат без надлежащих условий. Об этом глава региона 10 февраля написал в своем instagram-аккаунте.
«У любой картинки есть обратная сторона. Потому, боюсь, не всем „зайдут“ штрафы в 500 у. е. за плевок на улице либо собак без санитарных условий, а также иные моменты», — ответил губернатор пользователю evegeny4887, которые спросил, получится ли из Кургана сделать что-то похожее на Сингапур.
Шумков предложил вместо равнения на Сингапур сделать «из Кургана Курган», но более уютный, комфортный и цивилизованный. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии».
Губернатор Вадим Шумков считает, что Курган надо сделать более комфортным
Курган, по мнению губернатора Вадима Шумкова, не стоит делать похожим на Сингапур потому, что не всем жителям города понравятся большие штрафы за плевки и домашних животных, которых содержат без надлежащих условий. Об этом глава региона 10 февраля написал в своем instagram-аккаунте. «У любой картинки есть обратная сторона. Потому, боюсь, не всем „зайдут“ штрафы в 500 у. е. за плевок на улице либо собак без санитарных условий, а также иные моменты», — ответил губернатор пользователю evegeny4887, которые спросил, получится ли из Кургана сделать что-то похожее на Сингапур. Шумков предложил вместо равнения на Сингапур сделать «из Кургана Курган», но более уютный, комфортный и цивилизованный. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии».