09 февраля 2022
08 февраля 2022

Губернатор Шумков объяснил, почему из Кургана не сделать Сингапур. Скрин

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Своим мнением губернатор Вадим Шумков поделился в личном instagram-аккаунте Фото:

Курган, по мнению губернатора Вадима Шумкова, не стоит делать похожим на Сингапур потому, что не всем жителям города понравятся большие штрафы за плевки и домашних животных, которых содержат без надлежащих условий. Об этом глава региона 10 февраля написал в своем instagram-аккаунте.

«У любой картинки есть обратная сторона. Потому, боюсь, не всем „зайдут“ штрафы в 500 у. е. за плевок на улице либо собак без санитарных условий, а также иные моменты», — ответил губернатор пользователю evegeny4887, которые спросил, получится ли из Кургана сделать что-то похожее на Сингапур.

Шумков предложил вместо равнения на Сингапур сделать «из Кургана Курган», но более уютный, комфортный и цивилизованный. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии».

Губернатор Вадим Шумков считает, что Курган надо сделать более комфортным

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Курган, по мнению губернатора Вадима Шумкова, не стоит делать похожим на Сингапур потому, что не всем жителям города понравятся большие штрафы за плевки и домашних животных, которых содержат без надлежащих условий. Об этом глава региона 10 февраля написал в своем instagram-аккаунте. «У любой картинки есть обратная сторона. Потому, боюсь, не всем „зайдут“ штрафы в 500 у. е. за плевок на улице либо собак без санитарных условий, а также иные моменты», — ответил губернатор пользователю evegeny4887, которые спросил, получится ли из Кургана сделать что-то похожее на Сингапур. Шумков предложил вместо равнения на Сингапур сделать «из Кургана Курган», но более уютный, комфортный и цивилизованный. Ранее губернатор заявил, что с вводом моста ЖБИ в Кургане окончательно закончился «период деградации и депрессии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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