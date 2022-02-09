09 февраля 2022
08 февраля 2022

Устроивший стрельбу в пермском вузе пытался покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Протокол допроса Бекмансурова зачитала судья Дзержинского районного суда Елена Вяткина Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Бывший студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров до атаки на вуз пытался совершить самоубийство. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в Дзержинском райсуде Перми, где решается вопрос о продлении срока ареста Бекмансурову, предает корреспондент URA.RU.

Судья Елена Вяткина зачитала выдержки из протокола допроса обвиняемого, который рассказал следствию, с какой целью приобретал оружие. «У Бекмансурова было две цели [покупки оружия]: во-первых, расстрелять как можно больше людей, а затем, быть застреленным при задержании. Во-вторых, покончить с собой. Летом 2021 года Бекмансуров пытался покончить с собой», — сказала Вяткина.

Также на суде были зачитаны показания сотрудника ДПС Константина Калинина. Полицейский, остановивший Бекмансурова, рассказал, что при задержании Бекмансуров просил сотрудника ДПС убить его. 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в ПГНИУ, убив шесть человек. Экспертиза признала его вменяемым По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

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Бывший студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров до атаки на вуз пытался совершить самоубийство. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в Дзержинском райсуде Перми, где решается вопрос о продлении срока ареста Бекмансурову, предает корреспондент URA.RU. Судья Елена Вяткина зачитала выдержки из протокола допроса обвиняемого, который рассказал следствию, с какой целью приобретал оружие. «У Бекмансурова было две цели [покупки оружия]: во-первых, расстрелять как можно больше людей, а затем, быть застреленным при задержании. Во-вторых, покончить с собой. Летом 2021 года Бекмансуров пытался покончить с собой», — сказала Вяткина. Также на суде были зачитаны показания сотрудника ДПС Константина Калинина. Полицейский, остановивший Бекмансурова, рассказал, что при задержании Бекмансуров просил сотрудника ДПС убить его. 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в ПГНИУ, убив шесть человек. Экспертиза признала его вменяемым По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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