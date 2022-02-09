Устроивший стрельбу в пермском вузе пытался покончить с собой

Бывший студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров до атаки на вуз пытался совершить самоубийство. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в Дзержинском райсуде Перми, где решается вопрос о продлении срока ареста Бекмансурову, предает корреспондент URA.RU.
Судья Елена Вяткина зачитала выдержки из протокола допроса обвиняемого, который рассказал следствию, с какой целью приобретал оружие. «У Бекмансурова было две цели [покупки оружия]: во-первых, расстрелять как можно больше людей, а затем, быть застреленным при задержании. Во-вторых, покончить с собой. Летом 2021 года Бекмансуров пытался покончить с собой», — сказала Вяткина.
Также на суде были зачитаны показания сотрудника ДПС Константина Калинина. Полицейский, остановивший Бекмансурова, рассказал, что при задержании Бекмансуров просил сотрудника ДПС убить его. 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в ПГНИУ, убив шесть человек. Экспертиза признала его вменяемым По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
Бывший студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров до атаки на вуз пытался совершить самоубийство. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в Дзержинском райсуде Перми, где решается вопрос о продлении срока ареста Бекмансурову, предает корреспондент URA.RU. Судья Елена Вяткина зачитала выдержки из протокола допроса обвиняемого, который рассказал следствию, с какой целью приобретал оружие. «У Бекмансурова было две цели [покупки оружия]: во-первых, расстрелять как можно больше людей, а затем, быть застреленным при задержании. Во-вторых, покончить с собой. Летом 2021 года Бекмансуров пытался покончить с собой», — сказала Вяткина. Также на суде были зачитаны показания сотрудника ДПС Константина Калинина. Полицейский, остановивший Бекмансурова, рассказал, что при задержании Бекмансуров просил сотрудника ДПС убить его. 20 сентября Бекмансуров открыл стрельбу в ПГНИУ, убив шесть человек. Экспертиза признала его вменяемым По совокупности совершенных преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.