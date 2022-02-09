Церемония закладки первых камней памятника состоялась 10 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в церемонии закладки первого камня монумента в память о жертвах холокоста и площади Спасения, которые будут возведены на площадке перед Синагогой в Екатеринбурге. В церемонии принимали участие также главный раввин региона Зелиг Ашкенази, глава города Алексей Орлов и председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор.

«Наш святой долг — сберечь историческую память и правду о событиях Второй мировой войны. Сделать все для того, чтобы наша молодежь уважала историю Отечества и ее героев, опиралась на патриотические ценности, осознавала опасность шовинизма и расизма», — сказал губернатор.

Губернатор также заявил, что Вторая Мировая война отчетливо отразила то, что бывает, когда одна нация пытается доказать свое превосходство над другими. Полное наименование монумента звучит как «память о жертвах Холокоста, с благодарностью воинам Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм». По задумке авторов памятника, 10 февраля заложили 10 камней, специально привезенных из нацистских концлагерей и мест гибели узников Гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиевской балки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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