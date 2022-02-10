Врач-невролог: потеря сна после COVID длится полгода

10 февраля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

При COVID-19 появился новый термин — ковидсомния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Бессонница, или ковидсомния у переболевших COVID-19 может длиться от трех до шести месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Примерно у 30% пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет. Длится бессонница от трех до шести месяцев. Решение вопроса зависит от того, насколько быстро у пациента восстанавливается эмоциональное состояние, восполняются ресурсы, которые ранее были отданы на борьбу с вирусом», — объяснила Елена Царева. По словам врача-невролога, на развитие бессонницы при COVID-19 влияют четыре фактора. «Первое, это непосредственное влияние коронавиурса на нервную систему человека. Идет поражение определенных зон мозга, в том числе и связанных со сном. Второе, влияние тревожно-депрессивных расстройств. Это и страх за потеряю работы, и изменение образа жизни, и нагнетание обстановки вокруг COVID-19. В-третьих, может начать проявлять себя депрессия, которая ранее могла развиться на фоне изоляции. И, в-четвертых, практически все лекарства, которые применяются при лечение коронавируса, имеют побочные действия в виде бессонницы», — подчеркнула Царева. В беседе с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова добавила, что единственным методом лечения бессонницы после COVID-19 является строгое соблюдение режима. «Одним из последствий коронавируса является нарушение сна. По своим пациентам мы видим, что проблема может сохраняться несколько месяцев, человек начинает себя очень плохо чувствовать. Лечить бессонницу можно за счет строгого соблюдения режима. Это основа основ», — заявила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бессонница, или ковидсомния у переболевших COVID-19 может длиться от трех до шести месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Примерно у 30% пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет. Длится бессонница от трех до шести месяцев. Решение вопроса зависит от того, насколько быстро у пациента восстанавливается эмоциональное состояние, восполняются ресурсы, которые ранее были отданы на борьбу с вирусом», — объяснила Елена Царева. По словам врача-невролога, на развитие бессонницы при COVID-19 влияют четыре фактора. «Первое, это непосредственное влияние коронавиурса на нервную систему человека. Идет поражение определенных зон мозга, в том числе и связанных со сном. Второе, влияние тревожно-депрессивных расстройств. Это и страх за потеряю работы, и изменение образа жизни, и нагнетание обстановки вокруг COVID-19. В-третьих, может начать проявлять себя депрессия, которая ранее могла развиться на фоне изоляции. И, в-четвертых, практически все лекарства, которые применяются при лечение коронавируса, имеют побочные действия в виде бессонницы», — подчеркнула Царева. В беседе с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова добавила, что единственным методом лечения бессонницы после COVID-19 является строгое соблюдение режима. «Одним из последствий коронавируса является нарушение сна. По своим пациентам мы видим, что проблема может сохраняться несколько месяцев, человек начинает себя очень плохо чувствовать. Лечить бессонницу можно за счет строгого соблюдения режима. Это основа основ», — заявила она.