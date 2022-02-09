Аферисты, прикрываясь «Газпромом», украли у свердловчан 25 млн

Полиция разыскивает злоумышленников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аферисты, при помощи поддельного сайта «Газпрома», похитили у свердловчан 25 миллионов рублей. Людям предлагали скачать на телефон брокерское приложение и внести туда деньги. Для того, чтобы вывести прибыль нужно было заплатить миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Аферисты при помощи фиктивных сайтов „Газпрома“ похитили у свердловчан 25 миллионов. После того, как азартные мужчины перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные, с ними связались якобы эксперты. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, их доход действительно существенно пополнился <…> чтобы подержать наличность в руках, им предложили еще раз заплатить крупному сумму», — сообщает полковник Горелых.

Недавними пострадавшими от рук злоумышленников стали два жителя Серова и Каменска-Уральского. Для того, чтобы вывести заработок одному надо было заплатить около 1,9 миллиона рублей, а второму — миллион рублей. Оба факта полиция расценила как мошенничество.

Ранее жительница Верхней Пышмы отдала отдала аферистам 1,2 млн рублей. Ей обещали дополнительный заработок на акциях «Газпрома». Со слов женщины, интернет-страница схожа с официальным сайтом, никаких значимых отличий она не заметила.

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